El paro en León toca suelo: alcanza su nivel más bajo para un mes de abril en años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (sEPE) en la provincia de León ha descendido en 643 personas durante el mes de abril, lo que supone una caída del 3,09% respecto a marzo. Con este descenso, el paro se sitúa en 20.199 personas, su nivel más bajo en este mes de toda la serie reciente.

En términos interanuales, el paro ha bajado en 1.284 personas, un 5,98% menos que hace un año, lo que confirma la tendencia descendente del desempleo en la provincia. Esta evolución se produce en un contexto nacional especialmente favorable, con cifras de empleo en máximos históricos y el paro en España por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde 2008.

La comparación con años anteriores refuerza esta tendencia positiva. En abril de 2025 el paro en León se situaba en 21.483 personas y en 2024 en 22.370, lo que evidencia una reducción sostenida del desempleo en los últimos años y una mejora progresiva del mercado laboral provincial.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha destacado que “los datos reflejan una evolución positiva y constante del empleo en la provincia, con una reducción del paro que no es puntual, sino fruto de una tendencia consolidada”. En este sentido, ha señalado que “León encadena varios años de mejora, lo que demuestra que las políticas económicas y laborales están dando resultados también en nuestro territorio”.

El descenso del paro se ha producido en todos los sectores económicos, con una bajada especialmente significativa en los servicios, donde el desempleo se ha reducido en más de 500 personas. También se registran descensos en la industria (-20), la construcción (-48) y la agricultura (-14), así como entre el colectivo sin empleo anterior (-55), lo que refleja una mejora generalizada del mercado laboral provincial.

Por perfil, el desempleo sigue afectando en mayor medida a las mujeres, que representan cerca del 60% del total de personas en paro en la provincia (11.951 mujeres frente a 8.248 hombres). En cuanto a la edad, la mayor parte de los desempleados supera los 25 años (18.810 personas), mientras que el paro juvenil se sitúa en 1.389 menores de 25 años, manteniéndose en niveles relativamente bajos en términos históricos.

En paralelo, durante el mes de abril se firmaron 7.730 contratos en la provincia, de los cuales 3.150 fueron indefinidos, lo que apunta a una mejora en la estabilidad del empleo. Además, más de 10.900 personas perciben algún tipo de prestación por desempleo, reforzando la protección social.

El subdelegado ha subrayado que “estos datos permiten ser moderadamente optimistas, pero no conformistas. Nuestro objetivo es seguir generando empleo estable y de calidad, especialmente en una provincia como León, donde el reto demográfico y la fijación de población hacen que el empleo sea una herramienta clave de futuro”.