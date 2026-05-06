Diario de León

Sariegos recupera 100 bolsas de los comercios tradicionales de León que cerraron sus puertas

Una exposición en el Ayuntamiento invita a reflexionar sobre la pérdida de identidad cultural y social que suponen los cambios en el panorama comercial de la ciudad

La exposición se puede ver en el Ayuntamiento de Sariegos.

La exposición se puede ver en el Ayuntamiento de Sariegos.DL

Pilar Infiesta
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Pilar InfiestaRedactora de León
Sariegos

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El Ayuntamiento de Sariegos vuelve a «tirar» de memoria colectiva y rinde un homenaje a las «Bolsas de Comercios de León» en una exposición que se puede visitar de 7.30 a 15.00 horas. 

Se trata de un recorrido por la memoria comercial de la ciudad a través de una muestra que inauguró el alcalde, Roberto Aller, y el diputado Emilio Martínez Morán. La concejala de Patrimonio, Mar Ordóñez, destaca la «originalidad» de la exposición, que está «cargada de significado y reúne más de un centenar de bolsas pertenecientes a establecimientos históricos y comercios ya desaparecidos de la ciudad de León».

Bajo el lema «Más de cien bolsas, más de cien historias», esta muestra propone «un viaje a través de la memoria cotidiana de varias generaciones. Cada bolsa expuesta es el recuerdo de una tienda abierta cada mañana, de un escaparate conocido, de la cercanía del trato personal y de una forma de entender la vida de barrio y la ciudad», explica. 

Por su parte, Aller indicó que «el visitante podrá recordar nombres comerciales que formaron parte del paisaje urbano leonés y reflexionar sobre el cierre progresivo de negocios tradicionales, que supone el fin de actividades económicas y la pérdida de parte de la identidad social, cultural y humana».

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