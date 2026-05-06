Sariegos recupera 100 bolsas de los comercios tradicionales de León que cerraron sus puertas

El Ayuntamiento de Sariegos vuelve a «tirar» de memoria colectiva y rinde un homenaje a las «Bolsas de Comercios de León» en una exposición que se puede visitar de 7.30 a 15.00 horas.

Se trata de un recorrido por la memoria comercial de la ciudad a través de una muestra que inauguró el alcalde, Roberto Aller, y el diputado Emilio Martínez Morán. La concejala de Patrimonio, Mar Ordóñez, destaca la «originalidad» de la exposición, que está «cargada de significado y reúne más de un centenar de bolsas pertenecientes a establecimientos históricos y comercios ya desaparecidos de la ciudad de León».

Bajo el lema «Más de cien bolsas, más de cien historias», esta muestra propone «un viaje a través de la memoria cotidiana de varias generaciones. Cada bolsa expuesta es el recuerdo de una tienda abierta cada mañana, de un escaparate conocido, de la cercanía del trato personal y de una forma de entender la vida de barrio y la ciudad», explica.

Por su parte, Aller indicó que «el visitante podrá recordar nombres comerciales que formaron parte del paisaje urbano leonés y reflexionar sobre el cierre progresivo de negocios tradicionales, que supone el fin de actividades económicas y la pérdida de parte de la identidad social, cultural y humana».