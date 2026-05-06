Ya ha entrado en vigor: León estrena las oficinas para crear empresas y dar de alta a autónomos

La creación de empresas y las altas de nuevos autónomos serán ahora más fáciles de gestionar en León.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la resolución que oficializa la apertura de oficinas especializadas en León destinadas a facilitar la creación de empresas y el alta de nuevos autónomos. El convenio, suscrito entre el Ministerio de Industria y Turismo y el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe), establece los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) integrados en la Red CIRCE, un sistema de tramitación telemática que permite constituir sociedades de forma ágil y centralizada.

La iniciativa responde a las políticas del Gobierno orientadas a facilitar la creación de empresas en España mediante la simplificación administrativa. Los emprendedores leoneses podrán realizar, desde estas oficinas, todos los trámites necesarios para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, el alta como empresarios individuales y emprendedores de responsabilidad limitada, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE). El convenio fue firmado el pasado 23 de abril de 2026 por Jordi García Brustenga, Secretario de Estado de Industria, y Natividad Rodríguez Sordo, gerente del Ildefe.

Este acuerdo se enmarca en la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que regula el funcionamiento de los PAE como oficinas pertenecientes a organismos públicos y privados donde se facilita la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo. Los servicios incluyen información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.

Servicios obligatorios y gratuitos para emprendedores

Los Puntos de Atención al Emprendedor en León ofrecerán de manera obligatoria y gratuita varios servicios fundamentales. En primer lugar, proporcionarán información general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de Seguridad Social propios de las sociedades de responsabilidad limitada, del empresario individual y del emprendedor de responsabilidad limitada, así como de cualesquiera otras formas jurídicas que puedan incorporarse al Documento Único Electrónico.

El servicio principal consiste en la realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad de empresas mediante el sistema de tramitación telemática CIRCE, utilizando el Programa de Ayuda a la Cumplimentación del Documento Único Electrónico (PACDUE). Este servicio tiene carácter totalmente gratuito, y los PAE están obligados a informar a los emprendedores de esta gratuidad y de la utilización del DUE.

Además, las nuevas oficinas facilitarán información sobre las ayudas públicas aplicables al proyecto empresarial de cada emprendedor, pudiendo utilizar para ello la base de datos de ayudas disponible en la plataforma digital oficial. Este conjunto de servicios obligatorios garantiza que cualquier persona que desee emprender en León tenga acceso a la información y tramitación básica sin coste alguno.

Servicios opcionales de los PAE leoneses

Junto a los servicios obligatorios, los Puntos de Atención al Emprendedor podrán ofrecer una amplia gama de servicios opcionales que complementan el apoyo al tejido empresarial. Entre estos servicios figura la información general dirigida a emprendedores relacionada con el ejercicio de la actividad, así como la realización de la tramitación para el ejercicio de la actividad mediante el sistema de tramitación electrónica CIRCE.

También se contempla la información y tramitación para el cese de la actividad, tanto para empresarios individuales como para sociedades mercantiles. Los emprendedores que lo demanden podrán recibir información sobre el estado de tramitación de los procedimientos iniciados en su nombre, incluyendo información sobre el estado de la tramitación en los Ayuntamientos de las declaraciones responsables presentadas.

Otros servicios opcionales incluyen la tutorización del plan de empresa que permita mostrar la viabilidad de la idea empresarial mediante el uso de herramientas específicas, información general sobre la transmisión de empresas, y asesoramiento sobre aspectos relacionados con la competitividad empresarial, tales como la internacionalización, la I+D+i, la cooperación empresarial y la propiedad industrial. Estos servicios opcionales podrán prestarse de forma gratuita o mediante contraprestación económica, previa información suficiente al emprendedor.

Requisitos de infraestructura y personal cualificado

El convenio establece requisitos específicos para garantizar un servicio de calidad en los PAE. Las oficinas deberán ubicarse en locales y espacios adecuados para el desarrollo de sus funciones, garantizando a los usuarios unos niveles adecuados de comodidad y privacidad. Para el cumplimiento de las funciones de tramitación, cada PAE implantará el sistema CIRCE de acuerdo a las prescripciones técnicas publicadas en la web oficial.

En cuanto al equipamiento tecnológico, los PAE deberán contar con la infraestructura de comunicaciones y el equipamiento ofimático e informático preciso. Esto incluye la instalación de las líneas de comunicación de voz y datos necesarias, equipos informáticos equipados para la ejecución del PACDUE, y material ofimático de uso común como fotocopiadoras, escáneres, impresoras y fax.

El personal adscrito al PAE deberá tener los conocimientos necesarios sobre procedimientos administrativos para la creación, cese y ejercicio de la actividad de empresas. Se requiere titulación media, superior o similar, experiencia en información a las empresas, conocimientos acerca de la temática empresarial (aspectos mercantiles, laborales, fiscalidad, financiación), conocimientos sobre las políticas e instrumentos de apoyo a la PYME, y experiencia en el manejo de herramientas informáticas. La Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá requerir que el personal realice una prueba de conocimientos antes de autorizarlo a utilizar CIRCE.

Funcionamiento de la Red CIRCE y el DUE

El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) constituye la herramienta esencial para la tramitación telemática de la constitución de sociedades en España. Este sistema, regulado por el Real Decreto 682/2003, permite centralizar y agilizar todos los trámites necesarios para poner en marcha una empresa, evitando desplazamientos múltiples a diferentes organismos.

El Documento Único Electrónico (DUE) es el formulario que recoge toda la información necesaria para la creación de una empresa y que se tramita a través de CIRCE. Mediante este documento, el emprendedor puede realizar simultáneamente los trámites ante el Registro Mercantil, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y, en su caso, el ayuntamiento correspondiente para la declaración responsable de inicio de actividad.

La sede electrónica del CIRCE se ubica en el Ministerio de Industria y Turismo, que a través de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGEIPYME) tiene encomendada la ejecución y seguimiento de las políticas del Gobierno orientadas a facilitar la creación de empresas. El sistema permite la constitución de sociedades de responsabilidad limitada en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Protección de datos y obligaciones de los PAE

El convenio establece medidas específicas en materia de protección de datos personales de los emprendedores. La Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa es responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en el Documento Único Electrónico, mientras que el Instituto Leonés de Desarrollo Económico y los PAE que establezca tendrán la consideración de encargados del tratamiento.

Como encargados del tratamiento, los PAE leoneses deberán cumplir estrictas obligaciones establecidas por la legislación vigente. Entre ellas, utilizar los datos personales de los emprendedores exclusivamente para la tramitación del DUE, tratar estos datos de acuerdo con las instrucciones documentadas de la DGEIPYME, mantenerlos en secreto incluso después de que finalice el convenio, y no comunicarlos a terceros salvo autorización expresa.

El personal adscrito al PAE deberá comprometerse de forma expresa y por escrito a respetar la confidencialidad, y las oficinas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. La documentación que los emprendedores aporten deberá conservarse conforme a los plazos de prescripción legal establecidos.

Vigencia del convenio y mecanismos de control

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Podrá extinguirse por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en diversas causas de resolución, incluido el incumplimiento de las obligaciones asumidas por alguna de las partes.

Para el seguimiento del convenio se constituye una Comisión de Seguimiento integrada por dos miembros designados por cada una de las partes. Esta comisión realizará el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas, resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento, y establecerá los acuerdos de desarrollo necesarios. La primera reunión de la comisión deberá celebrarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del convenio.

La Dirección General de Estrategia Industrial podrá dar de baja a los PAE por incumplimiento de los términos del convenio o si el PAE no se mantiene activo. Se considerará que un PAE no está activo si en los últimos doce meses no ha realizado la tramitación de un DUE. En estos casos, se concederá un trámite de audiencia de quince días de duración previo al acuerdo definitivo de baja del PAE.

Qué es el Instituto Leonés de Desarrollo Económico

El Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) es una sociedad anónima de capital íntegro del Ayuntamiento de León que tiene como objetivo principal el fomento del desarrollo económico local. Esta entidad trabaja en la promoción del empleo, la formación profesional y el apoyo al tejido empresarial de la ciudad y su entorno.

Entre sus funciones destacan la gestión de programas de formación para el empleo, el asesoramiento a emprendedores y empresas, la promoción de la innovación y la competitividad empresarial, y la dinamización de sectores estratégicos para la economía leonesa. El Ildefe actúa como intermediario entre las administraciones públicas y el sector privado para canalizar ayudas, subvenciones y programas de apoyo.

La entidad está dirigida por una gerencia y un consejo de administración. Natividad Rodríguez Sordo ocupa la gerencia desde diciembre de 2023, según consta en el convenio publicado. Mediante su adhesión a la Red CIRCE, el Ildefe amplía sus servicios a los emprendedores leoneses, facilitando la tramitación telemática de la constitución de empresas y el acceso a información y asesoramiento especializado.

Posibilidad de adhesión de otras entidades

El convenio contempla la posibilidad de que otras organizaciones integradas, dependientes o vinculadas al Instituto Leonés de Desarrollo Económico se adhieran al mismo para prestar servicios como PAE. Esta adhesión se formalizará mediante la firma del documento específico incluido en el anexo del convenio, que contiene los datos de la organización, su representante y una declaración de solicitud de adhesión.

Las organizaciones que se adhieran deberán conocer y cumplir todos los términos del convenio, incluidos los servicios obligatorios y las obligaciones en materia de infraestructura, personal, protección de datos y conservación de documentación. Esta fórmula permite ampliar la red de puntos de atención en diferentes ubicaciones de la provincia, acercando los servicios a los emprendedores de todo el territorio leonés.

La apertura de estos Puntos de Atención al Emprendedor en León se suma a la red nacional de PAE que ya operan en toda España, reforzando el compromiso institucional con la facilitación del emprendimiento y la reducción de las barreras administrativas. Los emprendedores leoneses dispondrán así de un servicio profesional y cercano para materializar sus proyectos empresariales con todas las garantías legales y el apoyo necesario.