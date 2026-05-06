Los pueblos de León donde comprar un chalet por menos de lo que cuesta un coche de segunda mano y un piso por apenas 12.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En plena crisis de accesibilidad a la vivienda que azota a toda España, dos pequeños municipios de la provincia de León ofrecen inmuebles para entrar a vivir a precios que parecen sacados de otra época. Cacabelos y Santa Colomba de Curueño han puesto en el escaparate inmobiliario viviendas completas por importes inferiores a los 12.000 euros, una cifra que no alcanza ni para cubrir la entrada de un piso en cualquier capital de España.

En Cacabelos, un chalet pareado de 92 m² en la calle La Edrada se ofrece por 10.710 euros. Se trata de una vivienda de dos plantas con porche de entrada, patio trasero, tres dormitorios y dos baños, ideal para reformar. Ubicada en una zona muy tranquila junto a instalaciones deportivas con piscina, y a solo 2 minutos en coche del Ayuntamiento y a 20 minutos de Ponferrada.

En Santa Colomba de Curueño, un piso de 82 m² en la calle Escuela sale a la venta por 12.000 euros. Esta vivienda de tres dormitorios, a estrenar, cuenta con cocina americana, salón, un baño, puerta blindada y suelos de gres. Se encuentra en una zona tranquila, cerca de servicios básicos y bien comunicada por la LE-321.

La realidad del mercado en estas localidades contrasta dramáticamente con las cifras que manejan los compradores en núcleos urbanos. Mientras en Madrid o Barcelona el precio medio del metro cuadrado supera ampliamente los 3.000 euros, en estos pueblos leoneses es posible adquirir una propiedad completa por menos de lo que cuesta un vehículo usado en condiciones aceptables.

Esta situación no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de una despoblación progresiva que lleva décadas afectando a la España interior. Los propietarios, muchos de ellos herederos que residen en otras ciudades, prefieren malvender las propiedades antes que mantenerlas vacías asumiendo los gastos de conservación.

Las viviendas disponibles en Cacabelos y Santa Colomba de Curueño, las más baratas de la provincia, descartando las casas derruidas o que necesitan una reforma integral, presentan características muy variadas. El precio oscila entre los 8.000 y los 12.000 euros para las opciones más accesibles del mercado.

Cacabelos, situada en la comarca de El Bierzo, cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes y ofrece servicios básicos que muchos otros pueblos en situación similar no pueden mantener. Por su parte, Santa Colomba de Curueño, con una población significativamente menor, representa el ejemplo más extremo de esta tendencia, donde la oferta supera ampliamente a una demanda prácticamente inexistente.

León es una de las provincias españolas más afectadas por el éxodo rural hacia las ciudades. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, numerosos municipios leoneses han perdido más del 60% de su población en los últimos cincuenta años. Este vaciamiento demográfico genera un efecto dominó: menos habitantes implica peores servicios, lo que a su vez acelera la marcha de los residentes restantes.

La provincia leonesa cuenta con más de 200 municipios, muchos de ellos con poblaciones inferiores a los 500 habitantes. En este contexto, Cacabelos destaca como un núcleo relativamente grande que aún mantiene comercios, centros educativos y servicios sanitarios básicos, elementos que hacen viable el asentamiento de nuevas familias. El perfil del comprador interesado en estas propiedades a precios excepcionalmente bajos ha evolucionado en los últimos años.

Si tradicionalmente se trataba de personas oriundas que regresaban tras jubilarse, ahora se observa un creciente interés por parte de teletrabajadores, artistas y emprendedores rurales que buscan una alternativa al coste de vida urbano.

Oportunidades y desafíos de la vivienda rural

La compra de una vivienda en estas localidades leonesas plantea tanto oportunidades como retos significativos. Entre las ventajas destaca no solo el precio bajo, sino también la posibilidad de disfrutar de un entorno natural privilegiado, una calidad de vida pausada y una comunidad donde aún perviven tradiciones centenarias.

No obstante, los desafíos son igualmente considerables. La conectividad digital, imprescindible para el teletrabajo, sigue siendo deficiente en muchas zonas rurales de León. Las distancias a servicios especializados como hospitales o centros educativos de secundaria pueden superar los 30 kilómetros. Además, la rehabilitación de viviendas antiguas debe cumplir con normativas cada vez más exigentes en materia de eficiencia energética y accesibilidad, lo que puede encarecer significativamente los proyectos de reforma. Los compradores deben considerar también los costes de mantenimiento a largo plazo en zonas con inviernos rigurosos y veranos cada vez más cálidos debido al cambio climático.Perspectivas de futuro para el medio rural

Iniciativas gubernamentales y europeas están destinando recursos para frenar la despoblación del medio rural en España. Subvenciones para rehabilitación, ayudas al emprendimiento rural y programas de mejora de conectividad podrían transformar la viabilidad de vivir en municipios como Cacabelos o Santa Colomba de Curueño. El fenómeno de las viviendas a menos de 12.000 euros en León representa tanto una oportunidad única para quienes buscan alternativas habitacionales como un síntoma preocupante del desequilibrio territorial que caracteriza a la España contemporánea. La cuestión pendiente es si estas ofertas lograrán atraer población suficiente para revitalizar estos territorios o si simplemente documentarán el ocaso definitivo de un modo de vida rural que se resiste a desaparecer.