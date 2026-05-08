Cortes y desvíos en la A-6: la operación que afectará al tráfico en mayo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los conductores que transiten por la autovía A-6 a su paso por las provincias de León y Lugo deberán extremar la precaución y prever retrasos durante el mes de mayo. Una intervención programada en tres túneles del tramo leonés obligará a establecer cortes de calzada y desvíos alternativos que modificarán sustancialmente la circulación habitual en esta importante vía de comunicación que conecta el noroeste de España con la capital.

La operación, que se extenderá del 11 al 20 de mayo, forma parte de un ambicioso plan de modernización que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando en la zona del puerto de Piedrafita. Los trabajos de renovación del firme afectarán específicamente a los túneles de Trabadelo, Villafranca y La Escrita, instalaciones que requieren una actualización urgente de sus infraestructuras para garantizar la seguridad vial.

Las afecciones al tráfico se producirán de forma escalonada, alternando los cortes entre ambas calzadas para minimizar el impacto sobre los usuarios. La estrategia del Ministerio pasa por concentrar las intervenciones en períodos concretos, permitiendo que al menos una de las calzadas permanezca operativa en todo momento, aunque obligando a los vehículos a circular por la histórica carretera N-6 como vía alternativa.

Calendario de cortes y afecciones programadas

El lunes 11 de mayo a las 08:00 horas dará comienzo la primera fase de intervención. La calzada izquierda en sentido Madrid permanecerá cerrada entre los kilómetros 414,3 y 408,5, afectando a los túneles de Trabadelo y Villafranca. Este corte se mantendrá hasta las 20:00 horas del martes 12 de mayo, un período de 36 horas durante el cual todo el tráfico con dirección a la capital deberá desviarse por la N-6.

Apenas unas horas después de finalizar el primer corte, comenzará la segunda fase. El miércoles 13 de mayo a las 08:00 horas será la calzada derecha en sentido A Coruña la que quede inhabilitada en el mismo tramo kilométrico. Los vehículos que se dirijan hacia Galicia tendrán que utilizar la carretera convencional hasta las 20:00 horas del jueves 14 de mayo.

La segunda semana de trabajos se centrará en el túnel de La Escrita, una infraestructura situada entre los kilómetros 418 y 417,8. El lunes 18 de mayo a primera hora comenzará el corte de la calzada izquierda hacia Madrid, que se prolongará durante 24 horas completas hasta las 08:00 horas del martes 19. Inmediatamente después, desde ese mismo momento y hasta las 08:00 horas del miércoles 20 de mayo, será la calzada derecha hacia A Coruña la que permanezca cerrada al tráfico.

Inversión millonaria con fondos europeos

Esta intervención puntual se enmarca dentro de un proyecto mucho más amplio que abarca siete túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la A-6. Las actuaciones no solo incluyen los tres túneles leoneses que se intervendrán en mayo, sino también cuatro instalaciones situadas en la provincia de Lugo: Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita.

El presupuesto total destinado a estas obras de mejora y modernización asciende a 24,7 millones de euros con IVA incluido, una cifra que refleja la magnitud y complejidad de las intervenciones necesarias. De esta cantidad, 18,3 millones de euros proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que subraya la importancia estratégica que estas infraestructuras tienen para España y la Unión Europea.

Dentro de esta partida europea se incluye también la modernización del túnel de Montefurado en la carretera N-120, otra infraestructura clave en la red viaria del noroeste español. Los 6,4 millones de euros restantes del presupuesto se han destinado específicamente a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación, un aspecto crítico para la seguridad en túneles de gran longitud y tráfico intenso.

Contexto histórico y estratégico de la zona

El puerto de Piedrafita constituye uno de los puntos más complicados de la geografía viaria española. Situado en la transición entre las provincias de Lugo y León, este tramo montañoso ha representado históricamente un desafío para ingenieros y conductores. La construcción de los túneles modernos supuso en su momento un avance revolucionario que redujo significativamente los tiempos de viaje y mejoró la seguridad, eliminando trazados sinuosos y peligrosos de la antigua carretera.

La A-6 es una de las principales arterias de comunicación de España, conectando Madrid con Galicia a través de Castilla y León. Por ella transitan diariamente miles de vehículos, incluyendo un importante volumen de transporte de mercancías que abastece a toda la cornisa atlántica. Cualquier interrupción o ralentización en este corredor tiene repercusiones económicas significativas, por lo que las intervenciones deben planificarse meticulosamente.

Recomendaciones para conductores

El Ministerio de Transportes ha anunciado que los desvíos estarán debidamente señalizados mediante paneles informativos a lo largo de todo el trayecto afectado. La N-6, que discurre paralela a la autovía en este tramo, servirá como vía alternativa durante los períodos de corte. Sin embargo, se trata de una carretera convencional con características muy diferentes a las de una autovía: trazado más sinuoso, menor anchura y atravesamiento de núcleos urbanos.

Los usuarios habituales de este corredor deberán prever tiempos de viaje superiores a los habituales, especialmente durante las horas de mayor intensidad de tráfico. La planificación de rutas alternativas y horarios flexibles puede ayudar a minimizar las molestias derivadas de estas necesarias obras de mantenimiento y modernización.

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Las obras en túneles y autovías generan habitualmente un gran interés entre los usuarios, que buscan información actualizada sobre el estado de las carreteras antes de iniciar sus desplazamientos. Las aplicaciones de navegación y los servicios de información de tráfico de la Dirección General de Tráfico se convierten en herramientas imprescindibles durante estos períodos de intervención.

La modernización de infraestructuras viarias en España ha experimentado un impulso significativo gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que están permitiendo abordar proyectos que llevaban años pendientes por limitaciones presupuestarias. Estos recursos están siendo destinados prioritariamente a mejorar la seguridad, reducir el impacto ambiental y adaptar las infraestructuras a los estándares más exigentes de la normativa europea.