La ciberguerra, el nuevo frente abierto en el mundo para el que León ya se entrena

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La guerra actual es algo más que un campo de batalla, más allá de los drones, a la sociedad actual se le ha abierto otro frente: la ciberguerra. Un nuevo escenario para el que también es necesario entrenarse. «Hace falta capacitación y entrenamiento y estar preparados para evitar el factor pánico. Hay que entrenar mecanismos y procedimientos de respuesta para estar preparados ante una situación real», explica el responsable del Laboratorio de Ciberseguridad de Incibe, Miguel Martín, en relación a que el centro ya cuenta con equipos para ejercitar a los técnicos ante las futuras amenazas digitales.

El Incibe cuenta ya con una plataforma de simulación avanzada, un Cyber Range desarrollado por Airbus, que permite «realizar ejercicios de ataque-defensa en un entorno controlado», precisa Martín, tras concretar que uno de los aspectos en los que se trabajará y entrenará será la protección de lo que se conoce como infraestructuras críticas, es decir, sistemas de telecomunicaciones, de agua, de electricidad, de transporte, finanzas, automoción... porque actualmente todo está digitalizado con lo que, por lo tanto, todo es susceptible de ser atacado.

«El Cyber Range permite replicar gemelos digitales, las réplicas de sistemas reales y, además, lo que también permite es tener muchos sistemas virtualizados», concreta el responsable del Laboratorio de Ciberseguridad de Incibe, tras incidir en que el actual contexto geopolítico obliga a estar preparados ante posibles ataques cibernéticos que hagan colapsar esas infraestructuras que se consideran básicas para el desarrollo de las sociedades actuales.

Peor escenario

Uno de los primeros entrenamientos del Incibe se centrará en las infraestructuras energéticas porque «el peor escenario posible sería un cero energético por un ataque cibernético», señala Miguel Martín, quien recuerda qué pasó tras el apagón que sufrió España hace un año y que, si hubiera sido un ciberataque con éxito, «levantar la red secuencialmente hubiera sido más lento y difícil». Países como Rusia o Israel ya cuenta con un «ejército» de ciberdelincuentes financiados, como si fueran ‘mercenarios virtuales’, por lo que es preciso «estar preparados para cualquier escenario», concreta el experto en ciberinteligencia de amenazas, vigilancia digital y gestión de incidentes y crisis cibernéticas del Incibe.

Un software para simular un escenario de combate digital La plataforma de Airbus, que se basa en los simuladores de vuelo, a simple vista es una caja azul que contiene un poderoso software que permite reproducir escenarios de combate cibernético con un alto grado de fiabilidad. El coste de este sistema roza el millón de euros, y, según la propia empresa, facilita «el análisis, la validación y el entrenamiento frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas». El despliegue de la plataforma se realizará bajo un «enfoque híbrido», que permitirá combinar la seguridad y el control de una infraestructura local «con la flexibilidad que ofrece el acceso remoto, lo que favorece la realización de ejercicios de simulación y programas formativos sin restricciones geográficos». Además, cuenta con una versión en la nube que facilitará el acceso remoto a las actividades de formación y entrenamiento, «ampliando así el alcance de la herramienta y su capacidad para dar soporte a distintos perfiles de profesionales».La plataforma se enmarca en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y servirá para reforzar las capacidades del Incibe —que extenderá a ciudadanos, empresas e instituciones— ante las amenazas procedentes del ciberespacio y garantizar la seguridad y la resiliencia de los activos estratégicos de España. De hecho, el Cyber Range desplegará un entorno seguro para realizar pruebas de seguridad e investigaciones sobre seguridad cibernética, además de generar una capacidad híbrida, ya que tendrá capacidad para conectarse con equipos reales.El equipo físico instalado en el Incibe se complementará con una versión en la nube para facilitar el acceso remoto a las actividades de formación y entrenamiento de los técnicos de instituto de ciberseguridad y que permite extender esta formación a otros perfiles profesionales.

Los juguetes, otro producto crítico que debe ser vigilado

Los juguetes de hoy en día no son como los de antes. Ahora son juguetes conectados que necesitan a la red para poder ‘divertir’ al niño actual. En muchos casos, si no están bien desarrollados, pueden convertirse en una puerta de entrada de los ciberdelicuentes que, en este caso, podrían robar datos de la familia. El Incibe es el laboratorio público de referencia para analizar estos juguetes inteligentes y alertar a los fabricantes de si existe alguna brecha que pueda ser empleada por los háckers para acceder a la red familiar.

Se trata de la ciberresiliencia y desde 2024 ya existe una normativa europea que obliga a la vigilancia efectiva y al muestreo de estos juguetes para evitar que se conviertan en un punto débil en los países miembros. Incibe ofrece después recomendaciones clave tanto para los fabricantes y como para los propios consumidores.