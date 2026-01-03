Diario de León

El Incibe ficha a Airbus para el desarrollo de una plataforma de combate cibernético

El entorno virtual, para pruebas y emulación, tiene un coste cercano al millón de euros

Trabajadores en la sede del Incibe, en imagen de archivo.

León

Implementación, despliegue y puesta en marcha de una plataforma Cyber Range. Este es el próximo objetivo del Incibe, que acaba de fichar a Airbus para el desarrollo de esta plataforma de combate cibernético. El coste se aproxima al millón de euros y generará un entorno simulado que contará con todos los servicios y servidores de los que pueda disponer una organización de forma que permita probar nuevas herramientas y métodos de seguridad sin poner en peligro los equipos reales.

La plataforma que desarrollará Airbus se enmarca en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y servirá para reforzar las capacidades del Incibe —que extenderá a ciudadanos, empresas e instituciones— ante las amenazas procedentes del ciberespacio y garantizar la seguridad y la resiliencia de los activos estratégicos de España. De hecho, el Cyber Range desplegará un entorno seguro para realizar pruebas de seguridad e investigaciones sobre seguridad cibernética, además de generar una capacidad híbrida, ya que tendrá capacidad para conectarse con equipos reales.

El desarrollo para el combate cibernético se desplegará en dos modalidades; por un lado una ubicación física en el Laboratorio de Ciberseguridad de Incibe y otra será una ‘nube’ o cloud, que ofrecerá Airbus y que se utilizará para dar servicios a ubicaciones remotas.

Tecnologías emergentes

«Esta herramienta permitirá a los expertos validar tecnologías emergentes y entrenar en un entorno aislado, complementando la misión del laboratori de certificar la seguridad de productos y aumentar la confianza digital, sin comprometer infraestructuras reales», subrayaron desde Airbus a Europa Press, desde donde remarcan que el proyecto ha sido financiado de forma parcial con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

El Cyber Range es un entorno virtual que permite simular el entrenamiento de combate cibernético, desarrollar sistemas o redes, realizar pruebas y emular escenarios interactivos. La plataforma se enmarcará en el Laboratorio de Ciberseguridad que se centra en ensayos en tecnologías emergentes como el 5G, los sistemas de control industrial, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial o los vehículos conectados, tal y como consta en la web del Incibe.

Desde el Incibe señalan entre los objetivos para el desarrollo de la plataforma de combate cibernético que la transformación digital «se está acelerando», lo que genera infraestructuras cada vez más complejas, por lo que los retos a los que se enfrentan las organizaciones avanzan y, por este motivo, «es necesaria una combinación de conocimientos de seguridad así como una experiencia real práctica», que se podrá emular a través del Cyber Range. Precisan también que ante este contexto se necesita «desplegar entornos de pruebas de forma ágil y flexible» para el entrenamiento.

El contrato con Airbus tendrá una duración máxima de cuatro años y dos meses y se concreta que las actuaciones para hacer frente a los problemas de ciberseguridad deben ejecutarse de forma «urgente y prioritaria» a tenor del «actual contexto estratégico» y como consecuencia de las obligaciones del marco regulador surgido tras la aprobación del Plan Nacional de Ciberseguridad ya que entre las misiones del Incibe está mejorar tanto la ciberseguridad como la confianza digital de los ciudadanos, menores y empresas e impulsar la investigación en esta materia.

Las primeras cinco star-ups de la ciberdefensa de la Otan aterrizan en Incibe este mes

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) inicia este 2026 cumpliendo uno de sus hitos más ambiciosos. Tal y como confirmó su director, Félix Barrio, la sede de León prevé recibir este mes de enero a las primeras cinco empresas emergentes seleccionadas por la red Diana (Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte), convirtiendo oficialmente a la ciudad en el único nodo operativo de la Otan en España para la aceleración de tecnologías de vanguardia.Estas compañías, procedentes de distintos países de la Alianza Atlántica, aterrizarán en la capital leonesa con un objetivo claro: desarrollar soluciones de ciberseguridad de «doble uso» (civil y militar). El programa, que arrancará ahora de forma intensiva, incluye mentoría especializada, acceso a una red global de laboratorios y una financiación inicial que forma parte del fondo de 1.000 millones de euros aprobado por la Otan para impulsar tecnologías críticas.La misión de estas startups en León se centra en elevar la capacidad de disuasión ante ciberataques que amenazan infraestructuras críticas: hospitales, aeropuertos, redes eléctricas o sistemas de suministro de agua. Como ha demostrado el conflicto en Ucrania, la guerra moderna se libra sobre servicios civiles básicos, y León se situará desde este enero como el laboratorio donde se certificará la resistencia de Europa ante estas amenazas. En los últimos seis años, una de cada tres empresas de ciberseguridad formadas en Europa pasó por la aceleradora del Instituto leonés. Ahora, ese prestigio se eleva al rango internacional de la Otan, consolidando a la ciudad como el gran hub de ciberseguridad del sur de Europa.
