El Incibe ficha a Airbus para el desarrollo de una plataforma de combate cibernético

Implementación, despliegue y puesta en marcha de una plataforma Cyber Range. Este es el próximo objetivo del Incibe, que acaba de fichar a Airbus para el desarrollo de esta plataforma de combate cibernético. El coste se aproxima al millón de euros y generará un entorno simulado que contará con todos los servicios y servidores de los que pueda disponer una organización de forma que permita probar nuevas herramientas y métodos de seguridad sin poner en peligro los equipos reales.

La plataforma que desarrollará Airbus se enmarca en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y servirá para reforzar las capacidades del Incibe —que extenderá a ciudadanos, empresas e instituciones— ante las amenazas procedentes del ciberespacio y garantizar la seguridad y la resiliencia de los activos estratégicos de España. De hecho, el Cyber Range desplegará un entorno seguro para realizar pruebas de seguridad e investigaciones sobre seguridad cibernética, además de generar una capacidad híbrida, ya que tendrá capacidad para conectarse con equipos reales.

El desarrollo para el combate cibernético se desplegará en dos modalidades; por un lado una ubicación física en el Laboratorio de Ciberseguridad de Incibe y otra será una ‘nube’ o cloud, que ofrecerá Airbus y que se utilizará para dar servicios a ubicaciones remotas.

Tecnologías emergentes

«Esta herramienta permitirá a los expertos validar tecnologías emergentes y entrenar en un entorno aislado, complementando la misión del laboratori de certificar la seguridad de productos y aumentar la confianza digital, sin comprometer infraestructuras reales», subrayaron desde Airbus a Europa Press, desde donde remarcan que el proyecto ha sido financiado de forma parcial con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

El Cyber Range es un entorno virtual que permite simular el entrenamiento de combate cibernético, desarrollar sistemas o redes, realizar pruebas y emular escenarios interactivos. La plataforma se enmarcará en el Laboratorio de Ciberseguridad que se centra en ensayos en tecnologías emergentes como el 5G, los sistemas de control industrial, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial o los vehículos conectados, tal y como consta en la web del Incibe.

Desde el Incibe señalan entre los objetivos para el desarrollo de la plataforma de combate cibernético que la transformación digital «se está acelerando», lo que genera infraestructuras cada vez más complejas, por lo que los retos a los que se enfrentan las organizaciones avanzan y, por este motivo, «es necesaria una combinación de conocimientos de seguridad así como una experiencia real práctica», que se podrá emular a través del Cyber Range. Precisan también que ante este contexto se necesita «desplegar entornos de pruebas de forma ágil y flexible» para el entrenamiento.

El contrato con Airbus tendrá una duración máxima de cuatro años y dos meses y se concreta que las actuaciones para hacer frente a los problemas de ciberseguridad deben ejecutarse de forma «urgente y prioritaria» a tenor del «actual contexto estratégico» y como consecuencia de las obligaciones del marco regulador surgido tras la aprobación del Plan Nacional de Ciberseguridad ya que entre las misiones del Incibe está mejorar tanto la ciberseguridad como la confianza digital de los ciudadanos, menores y empresas e impulsar la investigación en esta materia.