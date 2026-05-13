La ineficacia de las medidas de tráfico en León sube los atropellos a niveles de hace cinco años

La sangría de los atropellos no cesa en la capital y se sitúa ya en el punto más alto de los últimos cinco años. Con 44 episodios, según datos facilitados por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, es preciso remontarse a 2021 para encontrar un conteo peor a estas alturas. Fueron 49 entonces. Las medidas que se están adoptando desde el gobierno municipal, resultan insuficientes a tenor de los datos.

La tónica creciente de los siniestros de estas características denota la necesidad de implementar nuevas actuaciones al respecto. Lejos quedan ya los 33 atropellos de 2022. Fueron 38 al año siguiente, 40 el año pasado a estas alturas y solo 2024 con 43 incidentes de este tipo semejó el panorama del día de ayer.

Eras de Renueva y San Mamés concentran una parte significativa de los incidentes registrados en lo que va de año, que no han dejado muertos en lo que va de ejercicio. La Policía Local tampoco ha hecho públicos los informes anuales respecto a las causas de los siniestros de estas características. Despistes de los conductores y conductas imprudentes de los peatones están detrás de la mayor parte de los supuestos.

Los peatones atropellados en ciudad tienen una menor probabilidad de resultar gravemente heridos o muertos debido a las menores velocidades de estas vías, en comparación con las interurbanas. No obstante el número de atropellos en ciudad es superior en proporción al número total de accidentes.

La decisión de suprimir la vigilancia de los agentes de la Policía Local en determinados centros docentes de la capital resultó controvertida para algunas asociaciones de madres y padres de la ciudad. Entendían que sin el control policial, la proliferación de incidentes experimentaría un incremento. La semana pasada se registró un caso en el Colegio Público Quevedo y ayer hubo que lamentar otro incidente en una de las glorietas cercanas al lugar. El uso del teléfono móvil y la impaciencia son las dos principales causas de los accidentes con peatones, según un estudio que se difundió a principio de año en una jornada técnica ‘Peatones y seguridad vial’, inaugurada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El informe ‘Comportamiento del peatón en los cruces’ recoge que uno de cada tres peatones en España no presta la debida atención al cruzar un paso señalizados.

León publicitó en su día la decisión de señalizar en los pasos de cebra y ha iluminado parte de las zonas de cruce. Se adoptó la medida como determinación de seguridad. Sin embargo las cifras cantan y el problema crece. Las primeras horas de la mañana, la sobremesa y la última hora de la tarde concentran el grueso de los casos. Son los momentos de mayor coincidencia entre peatones y vehículos.

El estudio de la Fundación Línea Directa ‘Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)’ colocaba a la avenida Fernández Ladreda como la quinta vía más peligrosa del país para peatones.

Eras de Renueva y San Mamés concentran una parte significativa de los incidentes que se han registrado, que no han dejado muertos por ahora