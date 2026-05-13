La Guardia Civil de León tendrá asistentes virtuales elaborados con IA para patrullar

La Guardia Civil de León dispondrá de asistentes virtuales creados con Inteligencia Artificial para realizar las patrullas con más eficacia. El anuncio lo ha realizado el general Miguel Sánchez Guerrero, jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, en el acto de celebración del 182 aniversario de la creación de la Guardia Civil, que ha presidido el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, acompañado de las principales autoridades de civiles, militares y docentes de la zona. En el inicio del acto fue condecorado el coronel jefe de la Comandancia de León, Julio Gutiérrez.

"Trabajamos a demanda", explicó el general. "Se ha ampliado el tipo de delitos e infracciones que se pueden denunciar a través de nuestra sede electrónica y con la creación, hace un año, de la cibercomandancia, precisamente ubicada en León, en dependencias del Incibe, facilitamos la atención integral, la respuesta inmediata y, siempre que sea posible, la restitución de lo estafado a los que denuncian por este medio este tipo de delitos, estos fraudes informáticos y por Internet". En ese marco se trabaja con un proyecto piloto de asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial "para asesorar y auxiliar a nuestras patrullas de seguridad ciudadana y a los centros operativos de servicio, en todo lo referente a la actuación diaria de la Guardia Civil".

Detalló las nuevas especialidades con las que trabaja la Guardia Civil: Tráfico, control de masas, servicio de protección a la naturaleza, montaña, servicio aéreo, servicio marítimo, actividades subacuáticas, servicio cinológico, intervención de armas y explosivos, información, policía judicial, fiscal y fronteras, desactivación de explosivos y NRBQ y, por supuesto, seguridad ciudadana, el origen de todas. "Esa capacidad de adaptación a la que he hecho referencia nos lleva a dar respuesta inmediata a los nuevos retos como la ciberdelincuencia y el fraude en Internet y otros retos no tan nuevos pero con una preocupante incidencia en nuestros días".

El delegado del Gobierno ensalzó el papel de los guardias: "Quien viste un uniforme sabe que hay palabras que pesan, deber, lealtad, disciplina, compañerismo, sacrificio, servicio. Y sabe también que detrás de cada uniforme hay una vida, una casa, una familia y muchas renuncias que no siempre se ven. La vida de un Guardia Civil no es una vida cualquiera, está hecha de turnos, noches, destinos, ausencias, llamadas inesperadas, festejos lejos de casa y decisiones difíciles tomadas con serenidad".

"La Guardia Civil representa una idea esencial, que ningún ciudadano debe sentirse menos protegido por vivir lejos de una gran ciudad. Esa es una de las grandes aportaciones a la cohesión territorial de España. La Guardia Civil no sólo protege, también vertebra, acompaña, da confianza, hace visible al Estado donde el Estado tiene que estar".