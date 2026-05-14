Trenes de los años 60 a punto de colapsar en Feve: la Asociación Ferroviaria Reino de León denuncia el bloqueo a material nuevo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Ferroviaria Reino de León ha denunciado públicamente la situación “caótica e insostenible” del servicio de vía estrecha (Feve) en León, donde los trenes de la serie 2600, construidos en la década de los 60, están próximos a su caducidad sin que el Ministerio de Transportes haya iniciado los trámites para su sustitución.

Los convoyes, conocidos popularmente como “trenes carcasa” por las carrocerías de fibra de vidrio montadas sobre bastidores originales de los años 1966-1967, acumulan más de 60 años de servicio. A pesar de las reformas integrales realizadas entre 1999 y 2001 por la empresa Suncove —que incluyeron nuevas cajas, aire acondicionado y otros equipamientos—, la Asociación advierte que los elementos estructurales originales (bogies, bastidores y motores) presentan un desgaste avanzado y problemas crecientes de mantenimiento.

“Para otras líneas el Ministerio compra nuevos trenes, pero para León no”, denuncia la entidad. Según la asociación, el Gobierno central, titular de la infraestructura, mantiene un silencio absoluto y no ha iniciado ningún trámite administrativo para la adquisición de nuevo material rodante. Tampoco se han fijado las características técnicas necesarias para presupuestar, licitar, adjudicar y fabricar los nuevos trenes.

La entidad desmiente las declaraciones del diputado por León, Javier Alfonso Cendón, quien ha afirmado que “el Gobierno pondrá trenes nuevos”. “No hay ningún procedimiento en marcha ni se negocia con las demás administraciones la solución para el tramo urbano Asunción-Padre Isla, fundamental para que los trenes lleguen al centro de la ciudad”, subrayan.

Los trenes, de ancho métrico (1.000 mm), fueron fabricados inicialmente por MAN (Alemania) y posteriormente transformados. Actualmente circulan en composiciones M-M, con una velocidad máxima de 80 km/h y una potencia de 163 kW. La Asociación recuerda que este material es de los más antiguos que aún prestan servicio comercial en Europa.

Los trenes diésel MAN entraron en servicio en los años 60 para conectar Ferrol con Oviedo. Tras diversas reformas, en los años 90 se decidió reconstruir el parque con nuevas carrocerías inspiradas en autobuses. El primer tren reformado llegó a León en febrero de 2000. Aunque inicialmente el comportamiento fue satisfactorio, con el paso de los años han surgido problemas de fatiga de materiales y mantenimiento.

La Asociación Ferroviaria Reino de León exige al Ministerio de Transportes, a ADIF y a Renfe que actúen con urgencia y que el diputado Cendón impulse de forma efectiva la renovación. También hace un llamamiento al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, natural de Cistierna, para que intervenga en la resolución del problema.“Los leoneses no olvidamos las promesas. Exigimos que las palabras se conviertan en hechos, especialmente en la licitación de nuevos trenes que permitan mantener y mejorar el servicio de Feve y acceder al centro de León”, concluye la entidad. De no producirse avances, la asociación advierte del riesgo real de cierre o fuerte limitación del servicio en un futuro próximo debido al fin de la vida útil del material actual.