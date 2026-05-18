El desarrollo territorial también depende de la logística

Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León y José Luis Nieto, alcalde de Astorga, analizaron el valor de la logística en el desarrollo territorial y coincidieron en la importancia de las infraestructuras.

La primera mesa redonda de la jornada sirvió para analizar 'La logística como marco del desarrollo territorial'. Vega señaló que la logística "necesita de de muchas medidas, de muchas iniciativas, de muchas cuestiones, pero sigue siendo el gran caballo de batalla en esta provincia. Y yo creo que es uno de los problemas que estamos teniendo y además ahora está muy muy en boca de todos lo que es la Terminal de carga, lo que es el eje Atlántico, lo que es el lazo del Manzanal, como decía el el Consejero. Entonces, creo, no sé si estamos teniendo mala suerte, pero creo que el tema de de de Aena, pues pues no avanza. Me parece que no ha sido muy fructífera la visita o, por lo menos, desde el punto de vista empresarial, yo no la he visto. Se nos se nos ha volcado la responsabilidad a los empresarios, que digamos cuántas toneladas vamos a a montar en los aviones. Y yo creo que que no, hay que hay que montar la infraestructura y el mundo empresarial sabe lo que hace y utilizará esas infraestructuras, sin duda alguna. Con el lazo del Manzanal pasa lo mismo. Hace muchos años que se nos prometió el masterplan, el plan director del del corredor Atlántico, en León sigue sin presentarse y yo creo que el Manzanal no está preparado para que haya trenes de 750 metros con apartaderos, con una velocidad que exige Europa".

Nieto explicó su punto de vista, muy crítico: "Nosotros presentamos, conjuntamente con ingenieros ferroviarios, porque tenemos la suerte de tener profesionales que son de nuestra zona y que, de manera voluntaria, han trabajado en muchas partes de España y Estados Unidos, por ejemplo, desarrollaron y hemos y y no sé, diseñado un proyecto que es realista, económicamente viable, para que toda la estación del Oeste, ahí entran trenes de más de 1000 metros".

"Está hecha la infraestructura, es terreno de Adif, que no hay que expropiar nada. Sería unir la línea que viene de la Vía de la Plata y la entrada que hace un giro muy fuerte la que viene de León a Ponferrada, pasarla para la otra. Se le mandó hace dos años ya a Adif, y fíjate que el otro día dijeron que iban a ampliar el plazo porque tenían que seguir estudiando, y se le mandó todo técnicamente, cómo podían hacer, y en esa zona se generaría una zona intermodal con casi medio millón de metros cuadrados que serían, que son, propiedad de Adif, que están abandonados, con casas, y que hubo políticos en su época, a finales del siglo XVIII, XIX, como Pío Gullón, que este año tenemos un homenaje por el tema del del centenario del Palacio de Gaudí, que desarrollaron esa infraestructura básica y que uniría, como decía el consejero, un contenedor en Algeciras".

"Se podría unir vía alternativa a Madrid por la Vía de la Plata y subirlo directamente a Irún e Irún a Francia. Y no tendríamos que esperar a todo el engranaje que supone Madrid, que hay que mover tres millones de personas con cercanías y que tienen prioridad en materia ferroviaria frente a las mercancías. Y eso es realista, y lo del lazo del Manzanal, lo mismo. No se puede, por mucha estación que hagan en Ponferrada, con un lazo del Manzanal como está ahora mismo, que es del siglo XVIII, trenes grandes no pueden subir ahí".