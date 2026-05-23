Cesm anuncia una tregua estival en las movilizaciones tras el paro médico de junio

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La Confederación Española de Sindicatos Médicos (Cesm), convocante de la sucesión de huelgas médicas de este año, anunció ayer que, tras la semana de paro en junio, dará una tregua en los meses de verano, pero si el Ministerio de Sanidad no se sienta a negociar, habrá «una escalada» del conflicto actual en otoño.

Precisamente, la huelga médica de esta semana ha situado a la provincia de León a la cabeza de las movilizaciones en la comunidad al registrar el mayor respaldo, un 31,7% de seguimiento. Esta protesta que busca urgir la negociación de un nuevo estatuto marco y reclamar mejoras laborales —como el incremento retributivo de las guardias y la aplicación estricta de los descansos—, supuso la cuarta semana de paros en lo que va de año, tras las ya vividas en los meses de febrero, marzo y abril.

Este notable seguimiento se tradujo en un fuerte impacto asistencial dentro de la provincia durante la última jornada del viernes, especialmente en la medicina familiar y la pediatría en el turno de mañana con 2.508 consultas de Atención Primaria suspendidas, de las cuales 2.214 correspondieron al área de salud de León —la cifra más alta de toda la autonomía— y 294 al área de salud de El Bierzo. Con la vista puesta en la próxima huelga, programada para la semana del 15 al 19 de junio, Cesm espera que Sanidad retome las negociaciones y convoque oficialmente al Comité de Huelga.