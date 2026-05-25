La DGT saca al año casi 10 millones de León con más de 101.000 multas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se situó el pasado año en cabeza con una recaudación de la DGT en la autonomía, con más de 9,4 millones de euros procedentes de 101.225 multas. En ese sistema, los radares de la provincia leonesa que más vehículos acribillaron fueron los de Valdevimbre , en la AP-66, y la cámara del Manzanal, en la A-6, con 22.000 y 14.000 matrículas, respectivamente. A nivel nacional, Madrid lidera el ranking provincial con más de 721.000 denuncias y una recaudación de 70,4 millones, seguida muy de cerca por Valencia (468.121) y Cádiz (369.586). Por comunidades autónomas, y excluyendo a Cataluña y País Vasco —que tienen las competencias transferidas-, Andalucía se mantiene como la comunidad donde más se multa, superando la barrera del millón y medio de sanciones. El grueso de la recaudación descansa en los medios técnicos. Los radares fijos, de tramo y los dispositivos Velolaser, los radares portátiles de la DGT que, con un peso inferior a los dos kilos se pueden colocar de forma muy discreta en quitamiedos, trípodes o señales y envía las multas automáticamente, trabajan de forma ininterrumpida, permitiendo que el número de denuncias crezca sin necesidad de aumentar proporcionalmente el número de agentes en carretera. Estos cinemómetro fueron el pasado año los responsables del 50,4 por ciento de la recaudación de multas. Hace pocas semanas la DGT puso en marcha 33 nuevos radares fijo en carreteras de once comunidades autónomas, dentro de un plan de instalación de nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación. En León comenzó a funcionar un nuevo radar fijo en la C-623, en esa tanda, y otro en la C-622. La DGT se subraya que la velocidad inadecuada no solo aumenta la probabilidad de verse involucrado en un siniestro, sino que también incrementa la gravedad de las lesiones. Desde la implantación del primer plan de radares fijos en 2005, estos dispositivos han contribuido a reducir un 75 por ciento las víctimas mortales.