El Palacio de Gaviria acoge el martes la jornada ‘El impulso de la Agenda Urbana en los municipios de León: los planes de Acción’

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El Palacio de Gaviria de la ciudad de León acogerá el próximo martes, 2 de junio, la jornada ‘El impulso de la Agenda Urbana en los municipios de León: los planes de Acción’ organizadas por el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid en el marco de las actividades del proyecto de investigación ‘Policy Lab como herramienta colaborativa para adaptar e impulsar los Planes de Acción de Agenda Urbana y Rural Española en Castilla y León’.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel Garía Copete, y varios técnicos de su área serán algunos de los ponentes de la programación que pasará por analizar el Plan de Acción de Agenda Urbana EDIL-PAAU León 2024-2023, el plan de actuación integrado recientemente aprobado -FEDER PAI León Camino de Santiago-, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el municipio de León, el nuevo modelo de gobernanza de la movilidad -bases y criterios para la constitución del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área Funcional Estable de León- y el Living Lab EDIL Agenda Urbana y estrategia de gobernanza.

Las charlas y talleres se celebrarán en el Salón de Actos del Palacio de Gaviria, sede del Colegio Oficial de Arquitectos de León, a partir de las 10.30 horas. La primera de las dos sesiones programadas para la jornada del 2 de junio se centrará en los ‘Conocimientos para la definición e implementación del enfoque integrado en experiencias concretas de Planes de Acción Local’.

En su presentación intervendrá el concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León junto a la decana del Coal, Eva Testa San Juan, la presidenta del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, Pilar Ortega, el vicepresidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Coal, Javier Martínez Domínguez, y el director del Instituto Universitario de Urbanística de Universidad de Valladolid, Miguel Fernández Maroto.

La técnica de Desarrollo y directora del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda del Ayuntamiento de León, Begoña Gonzalo Orden, será la encargada de exponer la ponencia ‘Estrategia de Desarrollo Integrado Local y Plan de Acción de Agenda Urbana de la ciudad de León 2024-2030’ y el ‘Plan de Acción Integrado 2025-2029 para el Camino de Santiago en León’, mientras que el jefe de Servicio de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento de León, Miguel Figueira Moure, desgranará el ‘Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el municipio de León’.

La segunda sesión de este laboratorio de ideas sobre los Planes de Acción de la Agenda Urbana comenzará a las 13 horas con una mesa redonda sobre ‘Cuestiones de gobernanza territorial en relación con la Agenda Urbana Española’, en la que participará el concejal Luis Miguel García Copete junto al jefe de la subárea de Infraestructuras, Movilidad y Arquitectura del Ayuntamiento de León, Ignacio Santos Pérez, quien explicará las bases y criterios para la constitución del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área Funcional Estable de León, y las arquitectas del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, Enery Acevedo González y Mónica Prada Corral, que defenderán la ‘Living Lab EDIL Agenda Urbana y estrategia de gobernanza’.