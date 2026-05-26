Un estudio explica algo que miles de vecinos de los pueblos de León viven cada día

Muchos pueblos de León comparten una realidad similar: distancias mayores y una población muy repartida, un reto que un estudio de la Fundación BBVA ayuda ahora a explicar con más precisiónGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Quien vive en un pueblo de León lo sabe bien: ir al médico, hacer una compra grande, coger un tren o acompañar a un hijo a una actividad rara vez está "a un momento". Muchas veces no se trata solo de kilómetros, sino del tiempo real necesario para llegar a servicios básicos o desplazarse entre municipios.

Ahora un estudio de la Fundación BBVA ayuda a poner cifras a esa sensación cotidiana. La monografía 'La población española en alta resolución', elaborada por los economistas Francisco J. Goerlich Gisbert y Silvia Mollá Martínez, analiza con gran detalle dónde vive realmente la población en España y ayuda a entender mejor una realidad muy presente en León: una provincia amplia, con muchos pueblos repartidos sobre un territorio enorme y distancias muy distintas a las de otras zonas más urbanas.

El estudio que mira dónde vive realmente la gente

La principal novedad del trabajo está en cómo analiza el territorio. En lugar de fijarse únicamente en cuántos habitantes tiene cada municipio, el estudio mide dónde reside realmente la población con una precisión de apenas 100 metros.

Esto permite entender algo importante para provincias como León: dos municipios pueden tener una población parecida sobre el papel, pero una realidad completamente distinta si los vecinos viven concentrados en un núcleo urbano o repartidos en pequeñas localidades.

Según los autores, este tipo de análisis ofrece "innumerables ventajas" porque ayuda a comprender mejor cuestiones tan cotidianas como la accesibilidad, el transporte, la planificación territorial o los servicios públicos.

Una provincia extensa y con pueblos muy repartidos

Uno de los aspectos que refleja el estudio es el alto grado de dispersión territorial de León.

Los investigadores utilizan varios indicadores para medir cómo vive realmente la gente cerca de otras personas. Uno de ellos es la llamada densidad experimentada, que calcula cuántos habitantes tiene alrededor una persona media.

El estudio estima que el residente medio de León tiene alrededor de 95.326 personas próximas en un radio de 10 kilómetros, muy lejos de las cifras de grandes áreas metropolitanas. Su realidad territorial es distinta: aquí hay más espacio, más pueblos y trayectos cotidianos que suelen requerir más tiempo.

De hecho, el informe muestra que buena parte de la provincia presenta una población muy repartida, algo que ayuda a contextualizar muchas situaciones del día a día en el medio rural leonés: desplazamientos largos para acudir a determinados especialistas, realizar trámites, acceder a estudios concretos o encontrar algunos servicios.

Esa distribución de población también ayuda a explicar por qué mantener servicios resulta más complejo en provincias extensas.

Un consultorio médico, una línea de autobús, una carretera comarcal o un colegio necesitan usuarios para funcionar. En territorios con población más dispersa, la prestación de servicios suele requerir mayores esfuerzos de planificación y cobertura territorial.

No todos los pueblos tienen la misma realidad, ni todas las distancias se viven igual. Hay zonas con buenas conexiones y otras donde el coche sigue siendo imprescindible. Pero el estudio ayuda a poner cifras a algo que muchos vecinos ya intuían: vivir en un pueblo de León no siempre significa estar lejos, aunque sí puede implicar dedicar más tiempo a llegar a casi todo.

La principal conclusión del informe no es tanto hablar de pérdida de población como entender mejor cómo se distribuye y qué implica eso para el territorio.