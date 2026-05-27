La Junta cede y habrá detectores en la PAU para evitar el copieteo con IA en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León utilizará «todos los procedimientos que estime oportunos» para evitar el fraude durante la Prueba de Acceso a la Universidad que se celebrará del martes al jueves de la próxima semana. Una medida que se acordó este lunes entre la Consejería de Educación y las cuatro universidades públicas de la autonomía ante el incremento de casos en el uso de Inteligencia Artificial para superar estos decisivos exámenes.

«Ya no se trata de las chuletas clásicas, es que ahora pueden sacar incluso un diez empleando la IA», explica el vicerrector de Actividad Académica de la Universidad de León, Julio Abad, quien acudió al encuentro con la consejería junto con sus homólogos de las universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid.

La medida llega después de que hace dos semanas, desde la propia Consejería de Educación se descartase la aplicación de inhibidores de frecuencia al considerar que en Castilla y León aún «no se había visto la necesidad» de aplicar estas medidas, mientras que en otras autonomías ya habían dado un paso al frente para frenar el uso de la Inteligencia Artificial en los exámenes.

Abad concreta que es una cuestión «de autonomía» de las propias universidades poner remedio a estos casos que van en aumento. «El perjudicado aquí es el que estudia, porque es triste que después un compañero saque mejor nota y pueda entrar a una carrera muy demandada haciendo trampas, mientras que el que ha jugado limpio se quedará fuera».

Tras el encuentro del lunes, las cuatro universidades públicas de la comunidad podrán aplicar los medios tecnológicos que consideren oportunos para evitar el uso de aparatos como las gafas de inteligencia artificial y cualquier otro sistema que les permita recurrir a fuentes para completar sus ejercicios. «El objetivo es frenar el fraude», resume el vicerrector de Actividad Académica, quien explica que pese a que siempre se han dado casos de alumnos que copian ahora las herramientas son mucho más avanzadas. Por este motivo, autonomías como Murcia, Galicia, Cataluña y Aragón ya habían dado un paso al frente para activar detectores de frecuencia y de rastreo de redes que eviten el uso de cualquier dispositivo tecnológico durante los exámenes de la PAU. De hecho, Galicia aplica estas medidas desde 2019 y ahora sumará a mayores controles aleatorios a los estudiantes.

En las instrucciones que tiene colgadas la Universidad de León para los alumnos que se presenten este año a la prueba consta que está «totalmente prohibido tener teléfonos móviles encendidos, relojes (de todo tipo) y dispositivos electrónicos conectados que puedan almacenar y/o reproducir información». En este sentido, inciden en que en todas las aulas donde se desarrollen los exámenes se proyectará la hora para que los estudiantes puedan organizarse. «La comprobación por parte de los profesores vigilantes en las aulas del incumplimiento de esta norma por los estudiantes será causa de invalidación de la prueba y, por tanto, se recomienda no llevar teléfono móvil, así como relojes u otros dispositivos que puedan tener conexión inalámbrica o, en su caso, deberán estar apagados y en el interior de una bolsa de plástico cerrada», señala para añadir que en caso de ser detectados «se utilizará el procedimiento de infracción de las normas de convivencia si se quebranta esta instrucción». Además, no podrán entrar con mochilas, bolsos o carpetas y sólo podrán llevar en una bolsa de plástico transparente la documentación necesaria. Si llevan botella de plástico, deberá estar precintada y sin etiquetas.