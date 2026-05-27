Una semana para los temidos exámenes que comenzarán el próximo martes

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

Casi dos alumnos de segundo de Bachillerato de la provincia de León se enfrentarán del martes al jueves a los temidos exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad. Queda poco menos de una semana, ya que la convocatoria ordinaria de este año está fijada para los días 2, 3 y 4 de junio, es decir, del martes al jueves de la próxima semana.

De cara a estos últimos días, los expertos recomiendan a los estudiantes organizar bien el tiempo y estructurar las respuestas antes de escribir; priorizar el descanso y evitar estudiar de noche porque generar bloqueos; planificar el estudio con objetivos realistas; combinar estudio, pausas y actividad física; utilizar técnicas de estudio activas, como el uso de tarjetas de preguntas o repetir en voz alta; distribuir las asignaturas en distintos días ayuda a reforzar los contenidos; aplicar técnicas de respiración y relajación para ayudar a reducir la activación emocional en los días previos y durante los exámenes y encontrar un espacio adecuado, libre de distracciones para una mejor concentración.

La prueba de este año en Castilla y León se mantiene exacta a la del curso pasado, después de que la Consejería de Educación pactase con las cuatro universidades públicas mantener el mismo modelo, frente a propuestas como la de la Crue, para dar estabilidad al estudiantado. Por segundo año se primará el razonamiento y la capacidad de reflexión del alumno, ya que el nuevo modelo busca dar prioridad a las competencias. También se restarán puntos por la mala presentación y por las faltas de ortografía.

La PAU se organiza en dos fases: general y específica, con esta última se puede subir nota. En la fase general todos los alumnos se examinan de tres asignaturas troncales (Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Filosofía y Primera Lengua Extranjera). Además, deben hacer otro examen de una asignatura de la modalidad del Bachillerato cursada. En la fase específica, para subir nota, se pueden examinar de un máximo de 4 materias y se podrán escoger las dos mejores notas. La nota máxima serán 14 puntos.