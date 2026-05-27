La crisis de Indra por una nave en Asturias posiciona a León para su fábrica de blindados

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La batalla entre Indra y Duro Felguera por el precio de los talleres de Barros, en Langreo, abre una puerta para León. Indra ya trabaja en la apertura de una fábrica de drones en el Polígono Industrial de Villadangos y la falta de acuerdo en Asturias podría traer a León un «aguinaldo» en forma de una fábrica para la construcción de vehículos blindados que podría superar los 200 puestos de trabajo cualificados.

Duro Felguera es la propietaria en Barros de unas instalaciones de 80.000 metros cuadrados —que utilizaba para la producción de construcciones mecánicas— por las que reclama entre 16 y 20 millones de euros, mientras que Indra, según publica el periódico asturiano La Nueva España, estaría dispuesto a pagar 5 millones. El mismo diario especifica que fuentes de la compañía nacional centrada en Defensa han apuntado a León como posible destino de la fábrica para blindados en el caso de que no se llegue a un acuerdo con Duro Felguera.

Indra anunció el pasado mes de enero la creación en Villadangos de «la principal y más avanzada fábrica de vehículos aéreos no tripulados multipropósito y munición merodeadora», lo que implicaría la creación de 150 puestos de trabajados, ligados fundamentalmente a las ingenierías. El alcalde de Villadangos, Alejandro Barrera, apuntó ayer que en el polígono, uno de los más potentes del noroeste, «habría espacio» para acoger la planta de fabricación de blindados, en el caso de que las negociaciones en Asturias no prosperen.

La apuesta de Indra por el Principado se enmarca dentro de sus planes de industrialización con el refuerzo del aumento del gasto en Defensa. En el Tallerón de Gijón la empresa centraliza los trabajos de integración del 8x8 Dragón y del Vehículo de Apoyo a Cadenas y la prevista para Langreo se destinaría también a la fabricación de vehículos blindados para cerrar su apuesta por el norte y, además, en el Corredor de La Plata que quiere impulsar el Ministerio de Defensa a través de factorías ligadas al sector que se vertebrarían con los acuartelamientos de los diferentes ejércitos. Todo con el objetivo de modernizar las Fuerzas Armadas españolas en el marco de las exigencias internacionales y en el actual contexto geopolítico.

El Gobierno del Principado de Asturias «confía» en que Duro Felguera e Indra acerquen posturas en los próximos días a fin de garantizar el asentamiento de la compañía y la consiguiente creación de puestos de trabajo, que cifraba en cerca de un millar antes de 2027. Una crisis que podría repercutir, por contra, de forma positiva en la provincia de León.