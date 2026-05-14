La fábrica de drones de Indra en Villadangos inicia su tramitación ambiental

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El proyecto para construir en Villadangos del Páramo (León) la futura fábrica de drones de Indra ha dado un nuevo paso administrativo al salir a información pública la solicitud de licencia ambiental para la instalación, un trámite previo a su autorización definitiva.

El Ayuntamiento ha sometido a exposición pública durante un plazo de diez días la petición de la compañía tecnológica para desarrollar en el polígono industrial de Villadangos una planta dedicada a la fabricación, montaje e integración de sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV), según publica este jueves el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Durante este periodo, los posibles afectados podrán examinar el expediente y presentar alegaciones, en el marco del procedimiento regulado por la normativa de prevención ambiental de Castilla y León.

La iniciativa forma parte del proyecto estratégico anunciado por Indra para levantar en León la que será la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito de España, vinculada a los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas.

La multinacional prevé concentrar en estas instalaciones sus capacidades de producción de sistemas no tripulados, incluyendo el sistema táctico TARSIS, el sistema de armas con vehículo aéreo multipropósito VALERO y soluciones de munición merodeadora, dentro de su estrategia para reforzar la industria de defensa y su posicionamiento en mercados internacionales.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 12 millones de euros y la creación de unos 200 empleos asociados a la planta, a los que se suman otros 150 puestos de ingenieros vinculados al refuerzo del centro tecnológico que la empresa ya tiene en León.

Además, la fábrica estará orientada a la fabricación e integración de drones tanto para uso militar como civil, con previsión de iniciar la producción seriada a partir del año 2027.

El desarrollo de esta infraestructura se enmarca en el crecimiento del sector de los sistemas aéreos no tripulados, considerado estratégico en el ámbito de la defensa, la seguridad y diversas aplicaciones civiles, como la logística o la gestión del territorio.

El polígono industrial de Villadangos, uno de los principales enclaves logísticos de la provincia de León, refuerza así su papel como polo de atracción de inversiones industriales y tecnológicas, en un contexto marcado por la búsqueda de proyectos capaces de diversificar la economía y generar empleo cualificado.

La fase actual del procedimiento no implica aún la autorización definitiva de la actividad, ya que una vez finalizado el periodo de información pública el Ayuntamiento deberá analizar las posibles alegaciones antes de resolver sobre la concesión de la licencia ambiental.

La evolución del expediente determinará los siguientes pasos de un proyecto que aspira a situar a León como un punto de referencia en la industria de los drones y en el desarrollo de tecnologías vinculadas a Defensa.