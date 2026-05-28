De Avenida de Madrid a Alcalde Miguel Castaño: el cambio de nombre que escondía una ejecución

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La avenida Alcalde Miguel Castaño en León guarda un secreto histórico que pocos transeúntes conocen. Esta importante vía, que conecta el centro de la ciudad con Puente Castro, lleva el nombre de Miguel Castaño Quiñones, el primer y último alcalde republicano de León que fue fusilado por el ejército franquista el 21 de noviembre de 1936.

El político socialista nació en León el 5 de febrero de 1883 y pasó de ser un niño huérfano ingresado en el hospicio de León a convertirse en una de las figuras más importantes de la II República en la capital leonesa.

Del hospicio a la Alcaldía: la trayectoria de un periodista y político socialista

Miguel Castaño llegó al hospicio de León con solo seis años de edad tras la muerte de su abuela paterna. Allí estuvo hasta cumplir los 19 años, donde aprendió el oficio de tipógrafo en la imprenta provincial y tocó el saxofón en la banda de música del hospicio.

Con 27 años se emancipó trabajando como tipógrafo en el periódico La Democracia, que más tarde dirigiría y sería su dueño durante la Segunda República. Muy joven se vinculó al PSOE y fue elegido concejal en el Ayuntamiento de León en 1912, siendo encarcelado tras la huelga general de 1917.

El 12 de abril de 1931, en las elecciones municipales que proclamaron la II República, Castaño fue el miembro más votado de la candidatura republicano-socialista y fue elegido alcalde de León. Mantuvo el cargo hasta 1934, cuando dimitió. En 1934 gobernó una gestora nombrada por el gobierno radical-cedista y en 1936, tras el triunfo del Frente Popular, fue repuesto como alcalde hasta la sublevación militar de julio de 1936.

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, fue repuesto como alcalde por el gobierno. Sin embargo, tras la sublevación de la guarnición leonesa el 20 de julio de 1936, fue detenido en el Gobierno Civil junto al gobernador civil Emilio Francés y el presidente de la Diputación Ramiro Armesto.

Condenado a muerte en consejo de guerra el 4 de noviembre, fue fusilado el 21 de noviembre de 1936 en el campo de tiro de Puente Castro, entonces a las afueras de León, por el ejército rebelde.

Con la restauración de la democracia, el Ayuntamiento de León quiso homenajear a su antiguo alcalde fusilado y en enero de 1980 transformó la antigua avenida de Madrid, una de las vías más importantes de la ciudad que conduce hacia Puente Castro, en avenida del Alcalde Miguel Castaño.

El periodista leonés Carlos J. Domínguez publicó en 2022 el libro 'Asesinaron la Democracia' sobre la vida de Castaño, revelando documentos inéditos sobre su detención y encarcelamiento en la cárcel de San Marcos. Castaño dejó un legado importante en León, incluyendo infraestructuras en cuarteles militares y la traída del agua firmada en 1923.