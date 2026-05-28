El gran supermercado que tirará del nuevo barrio de León

A la lengua de terreno que quedó en medio del descolle de edificios a la vera de la avenida Europa, la prolongación de Fernández Ladreda y Alcalde Miguel Castaño ya no se la podrá conocer como el descampado de Carrefour. Ahora, con el nacimiento del nuevo desarrollo urbanístico, cuyas obras comenzarán este mismo verano, la finca de 47.841,94 metros cuadrados pasará a denominarse del Lidl. Al menos se la identificará con el cartel de este hipermercado, que se confirma como el banderín comercial de enganche para tirar de un suelo que quedó como un retal, en mitad de las grandes vías de entrada a la ciudad, cuando primero se levantó el Polígono 10 y luego se estrenó el entonces Continente en los años 90.

El hipermercado Lidl ocupará la parcela comercial más grande de las tres que dibuja el plano del nuevo sector urbano. La multinacional alemana se asentará frente por frente al Polígono 10, junto al parque de 7.647,81 metros cuadrados que se formará en la cuña que definen las avenidas Fernández Ladreda y Europa. Se podrá acceder desde esta última, aunque sin que se vaya a construir la rotonda que viene planteada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y desde Alcalde Miguel Castaño.

El nuevo Lidl replicará el esquema de los cuatro anteriores de León y su área metropolitana: en Trobajo del Camino, junto al polémico paso del tren; en Sáenz de Miera, pegado a Mercaleón; en el polígono de La Torre, al lado de los campos de fútbol de La Palomera; y en la prolongación de Padre Isla, una vez superado el centro deportivo de Eras. Como en todos, el edificio, para el bque ya se tramitan las preceptivas licencias en el Ayuntamiento de la capital leonesa, guardará la estética de la marca dentro de un espacio acotado con aparcamiento propio, a mayores de las 168 plazas de estacionamiento del desarrollo urbano.

Su estreno dependerá del avance de la urbanización del sector, que se empezó a tramitar hace casi 6 años y la próxima semana conocerá la empresa encargada de las obras, cifradas en cerca de 3 millones de euros. Después de meses de acumular áridos para matar la hondonada, se prevé que las máquinas entren para delimitar las calles y ejecutar las acometidas de servicios en julio. Sobre este calendario, la finalización se avista para mayo de 2027. Para entonces, en paralelo a los últimos remates, podrá empezar a levantarse el supermercado. Luego vendrán las 251 viviendas, el 75% de ellas sujetas a régimen de precio público.