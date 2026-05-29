La casa rural de Cerezales del Condado que acaba de colarse entre las mejores de España

La casa rural La Era coloca a Cerezales del Condado en el mapa de los alojamientos rurales de calidadAlojamiento turístico La Era

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En Cerezales del Condado hay un lugar pensado para parar, respirar y bajar el ritmo, algo que sin duda nos hace falta a todos. La Era es un proyecto nacido sobre una herencia familiar, recuperado con la idea de transformar un espacio tradicionalmente ligado a la agricultura en un alojamiento turístico contemporáneo, cómodo y, a su vez, respetuoso con el entorno.

El nombre no es casual. La finca siempre se llamó La Era; pasó de generación en generación hasta llegar a la actual propietaria, que decidió convertir ese solar en una casa para compartir con otros una manera de entender el descanso más pausada, más íntima y más cercana al paisaje. En ese gesto hay memoria, identidad y una forma de poner en valor el mundo rural sin perder ni un ápice de confort.

Un refugio luminoso y sosegado

La casa se presenta como un espacio donde la arquitectura moderna convive con guiños a la tradición local. Tiene 280 metros en una sola planta, lo que facilita la accesibilidad y refuerza esa sensación de amplitud que el propio proyecto busca transmitir. Todo está pensado para que la estancia fluya con naturalidad: las habitaciones, el salón, la cocina y el comedor se abren al porche, al jardín y a la piscina, creando una conversación continua entre interior y exterior.

La decoración mezcla diseño y objetos familiares restaurados, desde muebles antiguos hasta piezas con valor sentimental, un detalle que le da al alojamiento una personalidad propia. Es un rincón construido para que cada detalle cuente una historia y para que el visitante sienta que entra en un lugar vivido, con personalidad.

Naturaleza, cultura y desconexión

Los alrededores del alojamiento invitan al sosiegoAlojamiento turístico La Era

La ubicación también juega a favor. La Era está en pleno casco urbano de Cerezales del Condado, rodeada por un entorno natural que invita a caminar, montar en bici, pescar, contemplar las estrellas o simplemente dejar pasar el tiempo sin prisas. Además, se encuentra muy próximo a espacios culturales y a diferentes actividades del pueblo, como la Fundación Antonino y Cinia, que aparece frente a la casa y aporta un valor añadido muy interesante para quien busca algo más que una escapada de fin de semana.

A eso se suman servicios pensados para una estancia cómoda: piscina privada, jardín, porche, domótica, wifi gratuita, carga para vehículo eléctrico, aerotermia, iluminación natural y una apuesta clara por el ahorro energético y el reciclaje. Todo encaja con una idea muy actual del turismo rural: desconectar, sí, pero sin renunciar al diseño, al bienestar y a la sostenibilidad.

Ese enfoque explica bien por qué el reconocimiento de ASETUR encaja tanto con el proyecto. La Era propone una experiencia de descanso con identidad personal y una historia propia, entre naturaleza, memoria familiar y una forma distinta de vivir el territorio.