Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una nueva controversia sacude los cimientos de la historia oficial. El reconocimiento internacional de León como cuna del parlamentarismo europeo está siendo duramente cuestionado por destacados historiadores que consideran este título un anacronismo sin fundamento documental riguroso. El debate ha vuelto a estallar tras la publicación del estudio del catedrático José Sánchez-Arcilla Bernal, titulado 'La Curia de León de 1188: La gran falacia del parlamentarismo'.

La polémica enfrenta a instituciones internacionales como la Unesco, que en 2013 incluyó los Decreta de León en el registro de la Memoria del Mundo, contra una corriente académica cada vez más crítica que pretende desmontar lo que consideran un relato histórico manipulado. En el centro de la disputa se encuentra una pregunta fundamental: ¿fue realmente aquella asamblea medieval de 1188 el origen de la democracia parlamentaria o simplemente una reunión feudal más?

El conflicto trasciende lo meramente académico y toca sensibilidades políticas, identitarias y turísticas en España. La ciudad de León ha construido parte de su marca cultural sobre este reconocimiento, mientras el propio Congreso de los Diputados español defiende oficialmente esta versión histórica. Sin embargo, los argumentos de los historiadores escépticos resultan cada vez más difíciles de ignorar.

Los pilares de la crítica historiográfica

El análisis de José Sánchez-Arcilla Bernal, publicado en el volumen ARETÉ de la Editorial Comares como homenaje al profesor Javier Paricio Serrano, desmenuza con rigor los fundamentos sobre los que se asienta el supuesto parlamentarismo leonés.

Al margen de Sánchez-Arcilla, hay argumentos demoledores, como los que se refieren a la inexistencia de documentos originales que prueben lo sucedido en 1188. No se conserva ningún pergamino auténtico firmado en el claustro de San Isidoro de León. Todo lo que se conoce proviene de copias manuscritas realizadas décadas o incluso siglos después, lo que plantea serias dudas sobre su fiabilidad histórica.

Para los críticos, otorgar un reconocimiento internacional basándose exclusivamente en copias tardías vulnera los criterios estrictos que la propia Unesco aplica en otros casos. Esta contradicción metodológica constituye uno de los puntos más débiles de la narrativa oficial.

Una curia real, no un parlamento democrático

Félix Martínez Llorente, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, resume la posición crítica de manera contundente en una entrevista en El Confidencial: "No podemos presentar estas curias medievales extraordinarias como parlamentarias, porque carecen de los rasgos que definen al parlamentarismo". Y estos rasgos resultan fundamentales: división de poderes, representación estable y efectiva, y autonomía institucional.

Según el estudio de Sánchez-Arcilla Bernal, lo sucedido en León fue un pacto feudal motivado por necesidades fiscales urgentes. Alfonso IX se encontraba en una situación de debilidad financiera y necesitaba recursos económicos para sostener su reino, que entonces comprendía los territorios de Galicia, Asturias, León y las Extremaduras. A cambio de nuevos tributos, el monarca ofreció ciertas garantías a los "hombres buenos" de las ciudades.

Representación ciudadana o maniobra tributaria

Los diecisiete estatutos o decretos que componen los Decreta de León establecieron garantías como la inviolabilidad del domicilio, ciertos derechos procesales ante el rey y la necesidad de consulta antes de tomar decisiones importantes. Representantes de núcleos urbanos clave como León, Oviedo, Santiago de Compostela y Salamanca acudieron a aquella reunión histórica.

Sin embargo, los historiadores críticos subrayan que la inclusión de ciudadanos fue una necesidad práctica, no un reconocimiento de soberanía popular. El poder seguía residiendo exclusivamente en el monarca. Los "hombres buenos" no legislaban ni controlaban al ejecutivo; simplemente eran consultados en asuntos que afectaban a sus intereses económicos directos.

Memoria de la Humanidad.RAMIRO

Esta diferencia resulta crucial para entender la naturaleza real de aquella asamblea medieval. Un parlamento moderno implica soberanía popular, sufragio representativo, debate político estructurado y capacidad de control sobre el poder ejecutivo. ¿Existía en León en 1188 todo esto", se preguntan los díscolos.

El contraargumento institucional frente al revisionismo

Frente a esta corriente hipercrítica, instituciones oficiales defienden que los Decreta constituyen el testimonio documental más antiguo en la Península Ibérica y en Europa Occidental donde el pueblo participó en decisiones a nivel del reino junto al monarca y los estamentos privilegiados de la época: nobleza e Iglesia.

"No podemos presentar estas curias medievales extraordinarias como parlamentarias, porque carecen de los rasgos que definen al parlamentarismo" Félix Martínez Llorente, historiador

El Ministerio de Cultura de España mantiene que, aunque no se tratara de una democracia moderna, sí supuso un hito significativo en la evolución hacia formas de gobierno más participativas. La presencia de representantes urbanos junto a nobles y eclesiásticos marcó un precedente que luego se desarrollaría en las cortes medievales de otros reinos hispánicos.

Anacronismo histórico o legítimo reconocimiento

El núcleo del debate reside en si resulta legítimo aplicar conceptos políticos modernos a instituciones medievales. Para los críticos, hablar de "parlamentarismo" en el contexto de 1188 constituye un anacronismo inaceptable que distorsiona la comprensión histórica. Las cortes estamentales medievales fueron importantes en su contexto, pero no deben confundirse con los parlamentos surgidos del constitucionalismo moderno.

Esta controversia plantea cuestiones más amplias sobre cómo se construyen los relatos históricos nacionales y regionales en España, y cómo instituciones internacionales como la Unesco validan narrativas que a veces carecen del rigor académico necesario. El debate permanece abierto y promete generar nuevas investigaciones que arrojen luz sobre los verdaderos orígenes de las instituciones representativas europeas.