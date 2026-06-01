León reservará 34 estacionamientos más para uso con movilidad reducida

No llegan a las 125 adicionales que reclaman las personas con movilidad reducida y se aprobaron en Pleno, pero por ahora, el Ayuntamiento de León habilitará 34 nuevos aparcamientos reservados para el colectivo. Habrá más, como se comprometió en el consejo municipal de personas con discapacidad, en el que se abrió la opción para que los colectivos planteen sus necesidades, aunque de momento ya se van a empezar a pintar estos espacios restringidos que harán que se eleve por encima de los 900 los estacionamientos adaptados, dentro de los alrededor de 30.000 totales que existen definidos como reserva en las calles de la capital leonesa.

Estas nuevas plazas de movilidad reducida (PMR) se ubicarán en su mayoría en el centro de la ciudad. Padre Isla a la altura de la intersección con Lope de Vega, la plaza de la Inmaculada, la avenida Roma en el chafán con calle Colón, Independencia a la altura de Subdelegación de Defensa, República Argentina, en el cruce con Conde Guillén y en la intersección con Villa Benavente, entre otras, aparecen en el listado. Dentro de este espacio habrá 24 que coincidan con la zona de la ORA, donde ya gozan de exención de pago, aunque los afectados habían insistido en que se trata de una gratuidad con trampa, no del todo efectiva para todo el colectivo», dado que «en el caso de las sillas de ruedas, todas esas que están en batería, si se tiene que abrir la puerta son impracticables», mientras que, «en línea, las personas que utilizan rampa trasera para entrar con la silla de ruedas tampoco pueden».

No sucederá lo mismo ahora con la reordenación, que pintará los nuevos estacionamientos PMR como reserva específica diferenciada y con unas dimensiones que se corresponden con 1,5 plazas ordinarios con el fin de que haya margen para la entrada y salida de las sillas de ruedas. El mismo margen se dará para las otras 10 plazas que se salen de la zona más céntrica. Entre ellas se anotan las dos reservas de San Pedro, la de San Pablo y las dos de Caño Badilo, a la puerta del casco histórico, las dos de Perales y dos de Alfonso el Justiciero, ambas en la nueva ronda Interior, y la de Marqués de Montealegre, en el área de San Lorenzo.

La Policía Local iniciará estos próximos días una campaña de control para evitar el uso fraudulento de la tarjeta

Como prólogo para la señalización de estas nuevas plazas de movilidad reducida, la Policía Local desarrollará a partir de esta próxima semana una campaña de control del uso correcto de estas tarjetas. El operativo busca acabar con el uso fraudulento de estos distintivos. La ordenanza municipal reguladora marca de forma taxativa como infracción su utilización «sin que en la llegada o salida del vehículo acceda al mismo el titular» del permiso. No vale con que el coche sea de la persona con movilidad reducida, sino que debe ir de manera efectiva en el mismo, como se recoge en la normativa, que avisa de que «la sanción se impondrá al conductor».