Las carreteras leonesas se cobran ya seis muertos, solo cuatro para la DGT

Las carreteras leonesas contabilizan cuatro muertos a estas alturas del año, una cifra que supone la mitad de los fallecidos en siniestros de tráfico el año pasado, según la contabilidad oficial de la DGT.

Sin embargo, la nómina real de personas muertas en accidentes de circulación este año es de seis. Los criterios de contabilidad, impuestos por la Unión Europea, hacen que al menos dos de estas víctimas no computen a efectos estadísticos, por considerar que los accidentes no ocurrieron en zonas interurbanas, o que las víctimas fallecieron transcurridas más de 24 horas del accidente.

De acuerdo a la casuística real, se contabilizó un muerto en Puebla de Lillo, 11 de enero, otro en Garrafe de Torio el 17 de febrero, un tercero en Villaobispo el 12 de marzo, una cuarta persona fallecida en Valdefuentes del Páramo el 10 de abril, otra más en Santovenia de la Valdoncina, el 28 de abril y un motorista muerto en Valdefresno el 16 de mayo.

En todo caso, la hoja de estadística de la DGT computa para la provincia de León cuatro muertos, y destaca que son cuatro menos de los que se registraron el año pasado. Una buena evolución, en cualquier caso.

Durante el mes de mayo se han registrado en las carreteras españolas 86 siniestros mortales, en los que han fallecido 91 personas, siete menos que en el mismo mes del año pasado, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 1,75% respecto al mismo mes del año anterior, y registrando 40,87 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Durante el mes pasado, descendieron los fallecidos en vías convencionales en relación con el mismo periodo del año anterior (hubo 12 menos), mientras que aumentaron en 5 los fallecidos en autopistas y autovías.

Si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, destaca el aumento de fallecidos que eran usuarios vulnerables de la vía, con 10 más que en mayo de 2025, siendo el colectivo motoristas el que mayor siniestralidad registra de entre todos los usuarios vulnerables. También aumenta en 3 los peatones fallecidos y en ninguno de estos casos existe constancia de que estuvieran conduciendo un vehículo previamente al atropello.

En función del tipo de siniestro, hay una destacada reducción de las salidas de vía, con 14 fallecidos menos que en el mismo mes de 2025, y también se reduce en 5 el número de fallecidos por colisión frontal.

Respecto al uso de sistemas de seguridad, 10 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: 7 conductores de turismos, uno de furgoneta y uno de camión no llevaban el cinturón de seguridad. Asimismo, un motorista no hacía uso del casco.

Por comunidades autónomas, Andalucía es las que mayor número de fallecidos registra en mayo (21), mientras que Cataluña es la que muestra un mayor incremento, con 19 fallecidos, que son 10 más que en el mismo mes del año anterior. En las comunidades de Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no se produjo ningún fallecido.

En lo que respecta a este último fin de semana, desde las 15 horas del viernes, 29 de mayo, hasta la medianoche del domingo, día 31, han fallecido en vías interurbanas 7 personas.

Puebla de Lillo (11-1), Garrafe de Torío (17-II), Villaobispo (12-III), Valdefuentes del Páramo (10-IV), Santovenia de la Valdoncina (28-IV) y Valdefresno (16-V)