Las Movers lanzan el talento de dos leonesas con formación en Harvard

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) ha lanzado la IX edición del programa Movers by FUE, un proyecto que busca reconocer e impulsar a jóvenes profesionales prometedores que hayan demostrado un rendimiento sobresaliente en su paso por las empresas líderes del país.

Este año, 16 titulados universitarios han sido seleccionados entre más de 2.000 candidatos por su rendimiento académico y su desempeño en prácticas profesionales para disfrutar de una experiencia única de formación y desarrollo internacional. Estas becas no solo son un premio al talento, sino una clara apuesta por reforzar la conexión entre el entorno empresarial y la formación superior. Entre ellas, las leonesas Marina Jiménez (titulada en Derecho por la Universidadd e León) y Laura Martínez (Graduada en Marketing por la Rey Juan Carlos).

Los premiados de esta esta edición proceden de 10 comunidades autónomas y 14 de ellos han cursado sus estudios en universidades públicas. Sus carreras abarcan desde Ingenierías hasta Derecho o Marketing, lo que demuestra la diversidad y el talento de los seleccionados. Telefónica, EMEA, Grenergy, IBM, Enisa, Thales, BBVA, Cámara de Comercio de España, Airbus, GSK España, Faurecia Interior Systems, American Express, Amadeus y Endesa, han sido el entorno formativo en el que estos jóvenes han puesto en práctica sus conocimientos, aportando soluciones innovadoras y demostrando su capacidad de liderazgo. De Boston a Nueva York: un recorrido único por la innovación y el liderazgo global. Durante la gala de bienvenida, celebrada en el campus de Princesa de la Universidad Nebrija, los galardonados estuvieron acompañados por Mirina Cortés Ortega, viceconsejera de Universidades, Educación y Ciencia; Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y de la FUE y Fernando Martínez y Carmen Palomino, vicepresidente y directora general de la FUE. El acto contó también con la presencia de los rectores de la Universidad Nebrija, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Alfonso X el Sabio, así como de vicerrectores y responsables académicos de ESIC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Autónoma de Madrid.

El sábado, los Movers recibieron una formación exclusiva sobre innovación y liderazgo en las instalaciones de la Fundación Rafael del Pino, seguida de una comida en la FUE. Tras esta preparación previa, el grupo ha iniciado su viaje a Estados Unidos, financiado por la FUE, donde participará en un recorrido académico —denominado Programa Call4Talent— diseñado y organizado por la Fundación Rafael del Pino y su Asociación de Becarios de Excelencia. Los participantes viajarán a Boston y Cambridge, donde visitarán instituciones de referencia como Harvard Medical School, el MIT, la Federal Reserve Bank of Boston o el Science and Engineering Complex de Harvard, además de mantener encuentros con investigadores, emprendedores y directivos internacionales vinculados a sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía o el urbanismo.

El programa continuará en Nueva York con visitas a organizaciones e instituciones estratégicas como Naciones Unidas, Microsoft, Columbia University, Palladium Equity Partners, el Ayuntamiento de Nueva York o el Consulado General de España, en un recorrido diseñado para acercar a los jóvenes a algunos de los ecosistemas profesionales y académicos más influyentes del mundo. La directora general de la FUE, Carmen Palomino, recalcó la oferta de calidad académica.