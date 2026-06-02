Primer examen de la PAU en Castilla y León: Así ha sido la prueba de Lengua y Literatura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El primer examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Castilla y León, de Lengua Española y Literatura, ha incluido un comentario de texto lingüístico sobre un artículo de opinión del periodista José Luis Sastre, publicado en 'El País', titulado 'Ultraprocesar el tiempo', mientras que en el comentario literario se les ha dado a elegir entre dos fragmentos de 'Luces de Bohemia', de Ramón María del Valle-Inclán, y de 'El Camino', del vallisoletano Miguel Delibes.

La prueba de Lengua y Literatura, que ha comenzado a las 9.00 horas con una duración de 90 minutos ha sido la primera de la jornada inicial de esta PAU de 2026, a la que estaban convocados un total de 11.386 de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

El examen consistía de dos bloques, el primero de Comentario Lingüístico, en el que se puede lograr un máximo de cuatro puntos. En él se ofrecía a los alumnos un texto de José Luis Sastre, publicado en 'El País' en noviembre de 2025 con el título 'Ultraprocesar el Tiempo'.

El periodista radiofónico de la Cadena SER parte en el mismo de una advertencia sobre estudios científicos que avisan de los riesgos para la salud del consumo de alimentos ultraprocesados pero gira hacia una reflexión sobre el por qué se consumen tanto, en lo que considera que tienen que ver factores como el ritmo de vida impuesto por el sistema del "capitalismo", la precariedad laboral, y el estilo de vida marcado por "la productividad exigente, la exigencia de uno mismo y la cultura de la competición".

En base a ese texto, los alumnos han debido hacer un resumen, un comentario crítico del texto, reconocer elementos formales, y, en lo que consiste el segundo bloque del examen, realizar el análisis sintáctico de una de las frases --Es la invasión de este tipo de alimentos que promueve la industria por "por el afán de lucro empresarial"-- y responder a varias preguntas sobre el significado de palabras o su morfología.

El tercer y último bloque, en el que se pueden obtener máximo 3 puntos plantear realizar un comentario literario para el cual se puede elegir entre dos textos. El primero es un fragmento de 'Luces de Bohemia', de Valle-Inclán, en el que su protagonista, Max Estrella, mantiene un encuentro con 'Los epígonos del Parnaso Modernista'.

La otra opción es un fragmento de 'El Camino' de Delibes, en el que Daniel, 'El Mochuelo', asiste a una conversación entre sus padres sobre su futuro en los estudios.