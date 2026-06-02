El derribo de otra casa en el Caño de Santa Ana deja al descubierto las cercas medievales de León

Hace dos años se tiró la primera de las casas que hacía cuña en el comienzo de las Cercas, junto a la antigua Cal de Moros que daba acceso al recinto intramuros, donde una estructura sellaba las dos torres con un estrado en el que se reunía entonces el tribunal de justicia propio de los judíos de León. Ahí, en la plaza del Caño de Santa Ana arrancan la fortificación medieval que a partir de este martes queda liberada de otra de las casas que tapaban su visión y que, incluso, contaba con una parte de la antecerca como parte de sus muros.

La piqueta avanza desde primera hora de la mañana, con el permiso de Patrimonio, para derribar la estructura de la edificación identificada con el número 12 de la plaza del Caño de Santa Ana, frente por frente a la plaza de Riaño. La máquina trabaja con tiento para, antes de final de semana, desmontar por completo la cubierta y los muros interiores de esta casa de planta y piso expropiada por el Ayuntamiento de León, como ya hizo con la ubicada en el número 13 antes. El cuidado atiende a que, como ya ve en el solar que quedó de la anterior demolición, dentro se atisba el arranque de la antecerca medieval que abre el pasillo desde este punto hasta Puerta Moneda y, desde allí, hasta San Francisco.

Al lado quedan ahora otras dos casas habitadas, cuya medianera linda con el edifico demolido, sin que se prevea su expropiación y derribo por el momento. Sí que se derribará la otra casa que hay justo detrás, localizada con el número 2 de la calle las Cercas. La edificación hace pared con el inmueble del esquinazo de la cuesta de Castañones, levantado en 2010 sobre los cimientos del anterior. Esa demolición permitió hallar la base de una de la dos torres de la Cal de Moros o de Santa Ana, frente a la que la cual había otra donde hoy está la plaza de Riaño, por lo que la nueva intervención podría aportar más datos históricos de esta estructura que el Ayuntamiento de León echó abajo en el año 1868.

Esta intervención pendiente cuenta ya con el procedimiento expropiatorio completo y el contrato de derribo listo. Lo ejecutará la misma empresa, Manuel Manceñido SL, que percibirá 19.481 euros por la demolición de la casa en la que trabaja desde este martes y 16.722,2 euros por la que espera ahora, en el número 2 de la calle Las Cercas.

Ahora el Ayuntamiento de León debe definir el proyecto de adecuación del solar que queda en el vacío de la antigua casa, donde desde hace dos años apenas hay un muro de protección que deja a la vista la ruina interior, y la nueva demolición, ambas expropiadas con la justificación de que permite mejorar la visión de las cercas medievales de León. En estos trabajos se tendrá que arreglar además el precario estado en el que queda el tendido eléctrico que abastece a los inmuebles aledaños.