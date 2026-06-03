El valle leonés donde los Picos de Europa muestran una de sus caras más espectaculares (y un alojamiento para disfrutarlo)

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay lugares en los que la montaña parece imponerse sobre cualquier otra cosa. El Valle de Valdeón, situado en el sector leonés del Parque Nacional de los Picos de Europa, es uno de ellos. Rodeado por algunas de las cumbres más elevadas de la cordillera Cantábrica, este rincón del noreste de la provincia de León conserva un paisaje que combina paredes rocosas, bosques de hayas, ríos de montaña y pequeños pueblos que han sabido mantener buena parte de su carácter tradicional.

El valle se encuentra encajado entre grandes macizos montañosos que dominan el horizonte en todas direcciones. Desde muchos puntos del territorio es posible contemplar picos que superan ampliamente los 2.000 metros de altitud, creando una sensación de aislamiento y grandeza difícil de encontrar en otras zonas de la provincia. Durante buena parte del año, las cumbres permanecen parcialmente cubiertas de nieve, mientras que en las zonas bajas predominan los tonos verdes de los prados y los bosques.

La 'Ruta del Cares', un auténtico tesoro para el senderista

Uno de los mayores atractivos del entorno es la famosa Ruta del Cares, considerada una de las rutas senderistas más conocidas de España. Aunque gran parte del recorrido transcurre por el desfiladero excavado por el río Cares, el acceso desde el lado leonés permite descubrir algunos de los paisajes más llamativos del parque nacional. Las paredes verticales de roca caliza, los túneles excavados en la montaña y la fuerza del río han convertido este espacio en una referencia para los amantes de la naturaleza.

Más allá de los itinerarios más populares, el Valle de Valdeón ofrece una extensa red de caminos tradicionales que atraviesan bosques centenarios y conectan pequeñas localidades como Caín, Posada de Valdeón o Santa Marina de Valdeón. Son núcleos de población de tamaño reducido donde la arquitectura tradicional de montaña sigue teniendo una presencia destacada y donde el paisaje continúa marcando el ritmo de la vida cotidiana.

Una increíble biodiversidad

La riqueza natural del valle también se refleja en su biodiversidad. La presencia de bosques de hayas y robles favorece la existencia de numerosas especies animales, algunas tan emblemáticas como el rebeco cantábrico, el corzo o el águila real. Con algo de suerte, durante los paseos por las zonas altas es posible observar parte de esta fauna en libertad, especialmente durante las primeras horas de la mañana o al caer la tarde.

Para quienes buscan pasar varios días explorando la zona, existe la posibilidad de alojarse en diferentes establecimientos del valle. Entre ellos se encuentra el Camping El Cares, ubicado en Santa Marina de Valdeón y utilizado por muchos visitantes como base para recorrer el entorno natural de los Picos de Europa y acceder a algunas de las rutas más conocidas del parque.

Posada de ValdeónGetty Images

Lo que realmente distingue a este rincón leonés es la sensación de inmersión en la montaña. A diferencia de otros destinos donde el paisaje aparece como un simple telón de fondo, aquí forma parte de la experiencia cotidiana. Las carreteras serpentean entre paredes rocosas, los pueblos se integran en el relieve y cada cambio de estación transforma completamente la imagen del valle. Es un territorio donde la naturaleza sigue siendo la auténtica protagonista y donde los Picos de Europa muestran una de sus versiones más espectaculares.