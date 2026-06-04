El PP alerta del posible desmantelamiento de los talleres de Renfe en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP alerta del posible desmantelamiento de los talleres de material remolcado que Renfe tiene en la provincia de León ante las decisiones tomadas por Renfe Mercancías de cerrar y reducir actividad en varias instalaciones de la compañía en España.

Esta ‘voz de alarma’ se produce tras el anuncio del cierre de las instalaciones de Miranda de Ebro y la reducción de la carga de trabajo en el centro ubicado en Vicálvaro, en Madrid, donde se llevaba a cabo las labores de mantenimiento y reparación del material vinculado a los servicios de mercancías de la compañía.

A ello, se une la reciente adjudicación de un contrato por 24 meses a la empresa GMF Railway por importe superior a los 9,6 millones de euros para el “mantenimiento preventivo y correctivo” del material de mercancías “tanto el que tracciona Renfe Mercancias y es de su propiedad, como el que tracciona y es propiedad de terceros”.

Recientemente los sindicatos han denunciado “el engaño del Gobierno” que se había comprometido en 2025 a mantener la actividad en los centros de la compañía pública pero “la realidad” es el anuncio del cierre del centro de Miranda de Ebro y la reducción de horarios y actividad en Vicálvaro.

“El siguiente paso, tras la externalización de la actividad, podría ser que el taller de material remolcado de León podría seguir el mismo camino que el centro de Miranda de Ebro o Vicálvaro”, inciden desde el PP de León que, avanzan, “estaremos vigilantes”.

El taller de material remolcado de León cuenta con la actualidad con 45 trabajadores, 25 directamente vinculados a Renfe y el resto a través de una empresa subcontratada.

El posible desmantelamiento del taller de material remolcado supondría “un agravio más” del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de León por los incumplimientos en la búsqueda de una alternativa al lazo del Manzanal y la reapertura de la Ruta de la Plata, proyectos esenciales del Corredor Atlántico en su vertiente Noroeste, o la llegada de FEVE al centro de la ciudad de León.