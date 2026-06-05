La N-120 le mete una mano de ocre mate al acceso a Villadangos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El nuevo enlace a distinto nivel desde la N-120 hacia el polígono industrial de Villadangos del Páramo se asienta sobre muros de escamas prefabricadas de color ocre mate. Este tono fue elegido específicamente por la Junta de Castilla y León, por el concepto patrimonial, para integrarse con el entorno y minimizar el impacto visual en una zona de discurso del Camino de Santiago. La finalización está prevista para antes del verano de 2026, reconfigura el tramo a la altura del kilómetro 319 con algunas novedades específicas que cambian la estructura del vial; hay un paso a distinto nivel, la N-120 pasa elevada y se sujeta al pie na amplia glorieta en superficie; se despliegan ramales de enlace con cuatro hilos directos para facilitar la entrada y salida de vehículos pesados al polígono. para abrir el nuevo paso se han movido 21.361 m3 de desmonte de tierras; 36.873 m3 de terraplenes; 9.727 m3 de suelo-cemento; de inmediato se aplicarán 19.493 toneladas de mezclas bituminosas en caliente; y se han desplegado 208 ml viga prefabricada de hormigón pretensado con sección de cajón de 1,30 metros de canto.