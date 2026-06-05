Diario de León

El triángulo de Villada atrapa a dos trenes de León

Las incidencias no cesan para los viajeros de la línea ferroviaria que conecta la ciudad leonesa con la capital

Posición de los trenes afectados.

Posición de los trenes afectados.RENFE

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Redacción
León

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Después de una semana cargada de sobresaltos para los viajeros de la línea de León no cesan las incidencias. Este viernes dos trenes han coincido en el mismo área, uno que tiene como destino final Gijón y otro convoy que viaja hacia Valencia.

Esta situación podría complicar aún más la movilidad hacia la capital debido a la visita del papa León XIV a España.

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