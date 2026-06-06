El nocturno de León: bachilleres y búhos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Cuando el resto de los alumnos se prepara para afrontar la tarde, un grupo reducido vuelve a abrir las aulas en el Juan del Enzina. A las 17.00 horas comienza el Bachillerato nocturno, una alternativa que abre la puerta al reenganche educativo. Lejos quedan aquellas aulas llenas en horario vespertino de los 90, cuando en este instituto leonés había una decena de clases del extinto COU. Ahora, son medio centenar los estudiantes que aprovechan esta segunda oportunidad, cada uno por un motivo distinto, pero con el objetivo puesto en contar con un título que les permitirá adentrarse en un futuro más provechoso.

En la provincia llegó a haber tres centros que abrían sus aulas por la noche. Tras la supresión de esta modalidad en el Padre Isla, resisten el Gil y Carrasco, en Ponferrada, con 53 estudiantes, y el Juan del Enzina, con 55. «El Bachillerato nocturno es la mejor alternativa para todos aquellos alumnos que decidan retomar sus estudios y completar su formación posobligatoria; es ideal para aquellos que por motivos laborales o por cualquier otra causa, no pueden asistir a las clases diurnas», señala la jefa de Estudios del Nocturno en el Juan del Enzina, Isabel Blanco Fuertes.

Las únicas exigencias para poder acceder a esta modalidad es tener el título de la ESO, o equivalente, y que el alumno sea mayor de edad, aunque en casos excepcionales se permite la matrícula a jóvenes con 16 años. Las materias o las exigencias para aprobar una asignatura son exactamente las mismas que en el diurno, pero el nocturno tiene varias peculiariedades. La primera, como explica la jefa de Estudios, es que cada materia superada «se mantiene aprobada» y «no tiene fecha de caducidad». De este forma, el alumno se matricula sólo de aquellas materias que no tenga aprobadas, lo que permite hacer una matrícula parcial; «cada alumno, según sus circunstancias personales y su planificación se matricula de parte de las asignaturas y, además, no hay límite de años o cursos para obtener el título», añade.

Los alumnos apuntan otros aspectos. El hecho de que haya pocos alumnos en las aulas permite una formación «más personalizada, casi como clases particulares», con lo que eso, junto con la flexibilidad, les permite avanzar a grandes, o a pequeños pasos, hacia el objetivo del título. A ello suman el compañerismo que existe entre ellos, el apoyo en el aula de unos a otros.

El perfil del alumnado del nocturno también ha cambiado en los últimos años y se ha rejuvenecido. «Tradicionalmente ha habido alumnos de todas las edades», explica el director del Juan del Enzina, Gabriel Rodríguez García, para apuntar que entre los estudiantes de este curso hay deportistas de alto rendimiento que entrenan por la mañana, jóvenes que aspiran a entrar a la Policía o a la Guardia Civil o los que quieren opositar y no tienen el Bachillerato porque lo abandonaron a falta de aprobar algunas asignaturas o migrantes con buen nivel académico en su país pero que en España los estudios se les complican por el cambio de idioma.

Gabriel Rodríguez García también destaca el hecho de que las clases pequeña ayudan a esa atención «más personalizada al alumnado» y destaca que «el tirón de la FP», como una vía rápida para encontrar trabajo, ha restado alumnado a esta modalidad educativa que abre las puertas al mundo universitario. El plazo para presentar la matrícula para el próximo curso se abrirá a finales de este mes.

La matrícula es gratuita, como en el diurno, y las clases son de 17.00 a 22.15 horas. El nocturno, así, abre sus puertas a los estudiantes que afrontan el aprendizaje como los búhos, a la caza del conocimiento, como el ave que acompañaba a la diosa griega Atenea.