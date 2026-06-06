El nocturno educativo facilita oportunidades
El sistema educativo debe facilitar fórmulas para impulsar la formación y el progreso del máximo de personas posibles. Poco a poco se han ido poniendo en valor otros elementos relevantes, como puede ser la Formación Profesional, que va más allá de la educación obligatoria que centra mucho más las miradas. En León y Ponferrada siguen activos los programas del llamado ‘nocturno’, una fórmula para seguir formándose que permite estudiar a personas que por su situación no han posido hacerlo siguiendo los cauces o incluso las edades más propicias. En estos momentos, hay un centenar de alumnos en el ‘nocturno’, con unas edades que tienden a la baja. Es algo así como una segunda oportunidad que requiere un plus de esfuerzo y así debe reconocerse.