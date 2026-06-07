El milagro del polígono industrial que creció entre el centeno cumple 25 años

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Los pequeños gestos que cambian el mundo tienen la muestra de Villadangos en un frasco de recuerdos en 2001: los 35 millones de pesetas, al cambio anterior de los 213.359,30 euros en los que fue licitado el contrato para la consultoría técnica del plan parcial del polígono industrial. El plazo de ejecución era de cuatro y meses y medio. 25 años después, pudieron resultar los doscientos mil y pico euros mejor invertidos en la historia inmediata de la provincia leonesa, si se evalúa el fruto de la tierra, con cinco mil empleos y 100 empresas después, y una estructura en el emplazamiento que parecía impensable para los que apostaron por este enclave. La entonces consejera de Economía, Isabel Carrasco, y el entonces alcalde del municipio, Teodoro Martínez. Resulta que cuando la administración autonómica introducía notas novedosas de actualidad económica y social sobre el avance del enclave, solía rematar con la coletilla de la ubicación geográfica, a 15 kilómetros de León, bien ubicado con vistas al que se preveía uno de los nudos de comunicaciones más importantes del noroeste español. En esta apuesta fallaron con estrépito las predicciones; al contrario, con la historia de éxito del polígono, liquidador de techos de cristal del desarrollo en León aglutinar en doscientas hectáreas del alto páramo leonés casi toda la proyección de la provincia leonesa. También, contra los detractores, agarrados al dicho manido del tuerto en el reino de los ciegos, con la comparativa atronadora del desierto industrial y económico que hundió en la miseria a León. Ese tuerto entre ciegos se sacudió en Villadangos casi todos los tópicos. Incluida la crisis de Vestas, el desgarro social más relevante del polígono, cuando Vestas dejó un cráter laboral que parecía suficiente para enterrar cualquier esperanza bajo la losa del pesimismo atávico que persigue a los leoneses. Hasta en eso se confundieron los agoreros. El aleteo tras la fuga de la factoría danesa ha elevado la posición cenital del enclave industrial; hoy, tiene acceso al tren, remata la segunda fase que permite duplicar la oferta de suelo en el polígono, de doscientas a cuatrocientas hectáreas, expande la opción de negocio con el sector logístico, consolida la vocación de permanencia que arrastran las iniciativas empresariales de la siderurgia y encumbra el enclave geo económico con un muelle de carga intermodal que ha puesto casi al borde la cabida del envase del transporte y la circulación de vehículos pesados. Cuando en poco más de dos semanas se proceda a la inauguración del centro de distribución de la cadena de alimentación Dia en la línea divisoria que lanza la segunda fase de Villadangos se completará la concentración en este polígono que puso en el mapa mundi el código postal 24392. León hace un cuarto de siglo tenía puesto todo el relato y la narrativa en el concepto de puerto seco, mientras barruntaba en el aire el desastre de la minería y la ruina del sector primario; había casi tantos puertos secos como ilusiones en la cabeza de los políticos. Hasta que el desengaño agotó la vida de la mentira, y quedó este enclave con vistas al kilómetros 3169 de la N-120, siempre al margen de los cálculos ventajistas que pusieron en marcha otros proyectos. Villadangos, la historia de éxito contemporánea de León, se teje al cumplir los 25 años entre lazos con un ramal ferroviario que resultaba inimaginable cuando los técnicos pintaron parcelas rectangulares detrás de un frente de arbolado para convertir tierras centeneras, robledales y encinares en suelo industrial disponible para que germinara la semilla industrial de León. Nada más sellar el proyecto, casi doscientas empresas preguntaron en las oficinas de la Junta en Valladolid por el enclave que ofertaba entre el repertorio de la consejería de Economía. Aquel pequeño gesto que hace 25 años puso pie en pared al desplome de León al abismo social y económico.

Cuando este mes opere el centro logístico de Dia, se habrán duplicado ya las expectativa fijadas en 2001Villadangos rompe todos los tópicos pesimistas de León, hasta con la solución al vacío que dejó Vestas