El aspecto del Paseo de Salamanca es otro 'ejemplo' en la limpieza de León

Restos de excrementos en plena acera. El aspecto es lamentable. Otro ejemplo de la dejadez. Los aparcamientos también lo sufren. Detalle del poco cuidado junto a las barandillas.DL DL DL DL DL

El Paseo de Salamanca ha decidido sumarse a la lista de los barrios que evidencian la suciedad de la que hace gala León en la última legislatura. El privilegio que parecía exclusivo de La Palomera o El Ejido, se acerca ya más a la zona centro, como se puede comprobar en las imágenes que acompañan a esta información. Restos biológicos, desperdicios vegetales no recogidos, manchas sin limpiar… Nada que no se sepan en otros puntos de la capital, pero que ahora, sorprendentemente llegan a una zona más céntrica y con tradición de mejor cuidado.

Los vecinos denuncian el estado de abandono que sufre el vial que conecta con la avenida de Sáez de Miera, y se quejan del hastío que se puede comprobar en las aceras, donde son habituales las colillas, los chicles pegados y los desperdicios de plásticos, que campan a sus anchas en algunas fases de la semana. La novedad de ahora son los excrementos de las palomas y los restos de las moras en los árboles. Grandes cantidades de restos de las digestiones de las palomas torcaces acompañan el pasear de los caminantes, que además pisan restos de frutos de los árboles, dependiendo de los efectos que haya causado la poda.

Los grupos políticos de la oposición se han quejado de forma sistemática al equipo de gobierno por el abandono que surgen algunas de las zonas de la capital, y se han llegado a plantear debates bastante ácidos en torno a la conveniencia de adoptar medidas para dotar a la capital de una imagen más higiénica.

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hablaba recientemente de que el asunto de la limpieza de las calles era uno de los mayores quebraderos de cabeza para el Ayuntamiento. De todas formas, el informe destacaba que las razones de gestión no están en el prisma positivo de la ciudadanía, para cuya valoración este apartado es uno de los puntos negros de la tarea municipal. Sistemáticamente, los ciudadanos han venido quejándose de este extremo.

Aquella encuesta era bastante exhaustiva y abordaba una docena de apartados referentes a la limpieza urbana. Los problemas más acusados se centraban en la mala gestión de los excrementos de las mascotas, la limpieza de los graffitis y el entorno de los contenedores, que en el caso de San Andrés, del Rabanedo han llevado a una ardua tarea de reposición, después de que muchos de ellos hayan sido vandalizados los fines de semana.

La encuesta no merecía el aprobado de los ciudadanos, leoneses en aquel sondeo, que destacaba la existencia de zonas, especialmente conflictivas, las señaladas al principio de la información y que hacen que, aunque no haya un patrón común, así que confiere a los barrios periféricos « un estigma de marginalidad, por su aparición entre los más desfavorecidos».

NÚMEROS ENDULZADOS

El Ayuntamiento esgrime la tesis de que las quejas y reclamaciones registradas en la concejalía de Participación ciudadano han descendido casi a la mitad respecto al ejercicio de 2023, y se han quedado en poco más de 355 contra las 708 del balance anterior.

No piensa lo mismo el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, que asegura que el informe es un varapalo para la gestión del alcalde y que además el documento ha costado 64.000 € a las arcas municipales. Habrá nuevos episodios en esta guerra.

Un informe de la OCU destacaba recientemente que el asunto de la limpieza de las calles era una de las mayores preocupaciones