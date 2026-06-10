El 96,56% de los alumnos superan la PAU en León

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El 98,27 por ciento de los alumnos que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en los cuatro distritos universitarios de Castilla y León han superado los exámenes con una nota media de 7,15.

Según informan fuentes de la Consejería de Educación, de los 10.638 presentados, un total de 10.454 han sido declarados 'aptos', un punto porcentual más que el pasado año, donde la tasa alcanzó el 97,02 por ciento.

Por distritos universitarios, en la Universidad de Burgos (UBU) el 98,9 por ciento --tasa más alta-- han aprobado la PAU con una nota media del 7,17. En la Universidad de León (ULE), el porcentaje es del 96,56 por ciento con una calificació media del 6,63. En la Universidad de Valladolid el porcentaje de aprobados es del 98,56 por ciento con una calificación media del 7,48 --la más alta--; mientras que en la Universidad de Valladolid (UVA), la tasa es del 98,55 por ciento y la nota media del 7,14.