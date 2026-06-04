El engorde de las notas en Extremadura y Murcia deja en desventaja a los leoneses

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La eterna discusión de una prueba única para acceder a la Universidad se solapa también con las diferentes exigencias que hay en las distintas comunidades a la hora de evaluar a los alumnos. Con las competencias educativas transferidas, los alumnos de las 17 autonomías se enmarcan otros tantos sistemas que, pese a estas diferentes, compiten de igual forma a la hora de acceder a los estudios universitarios, ya que a nivel nacional existe un distrito único y todos pueden optar a todas las universidades. Con este contexto, los alumnos leoneses, que concluyen hoy la Selectividad, juegan en desventaja.

Con los últimos datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sólo un 17,02% de los alumnos de Castilla y León logran un sobresaliente al acabar el Bachillerato. Un porcentaje que dista 10 puntos de los murcianos, que son los que mejores notas obtienen, ya que el 26,66% de los bachilleres logra salir del instituto con un 9 o un 10 de nota media. Los alumnos canarios que logran la mejor puntuación son casi el 24% y, tras ellos, los andaluces (23,81%) y los extremeños (23,5), pero también los bachilleres asturianos están entre los que más opciones tienen de sacar un la mejor nota, que logran casi el 21,6% de los que titulan. Todos estos porcentajes, teniendo en cuenta que son los alumnos de Castilla y León los que, curso tras curso, obtienen los mejores resultados a nivel nacional en la prueba internacional de Pisa.

Esas diferencias se extienden después a los resultados en la Selectividad, lo que ahora se conoce como la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). En el marco de Castilla y León, los alumnos que consiguen el ansiado 10 en la fase general (las asignaturas a las que todos están obligados a presentarse, incluyendo las optativas) no llega al 7%, pero en este caso, los extremeños son los que sobresalen, ya que el 13,61% de los que se aprueban la PAU lo hacen con un 9; los murcianos esta vez se quedan en tercera posición, ya que muentras el 11,33% de los cántabros logra el sobresaliente, en el caso de la Región de Murcia lo hacen poco más del 11%.

Ponderación

La nota final con la que los estudiantes acceden a los estudios universitarios se calcula haciendo una ponderación entre ambas, la nota del Bachillerato, que pesa un 60%, y la nota de la PAU, que aporta el 40% restante, a los que se pueden sumar hasta dos puntos más por las materias de la fase voluntaria ponderadas, de este modo, la nota máxima pueden ser hasta 14 puntos. Con estos cálculos y los resultados de las estadísticas ministeriales, los alumnos leoneses tienen menos posibilidades de lograr una nota tan alta como, por ejemplo, los murcianos y los extremeños, que pueden competir contra ellos por las mismas plazas en las facultades y escuelas universitarias. Así, los murcianos casi rozan el 8 de nota media, seguidos de los andaluces y murcianos (que en ambos casos superan el 7,6). En el caso de Castilla y León, la nota media de 2024 (la última disponible en el sistema del ministerio) no llega al 7,4, teniendo en cuenta que una centésima puede dejar a un estudiante fuera de la carrera deseada, sobre todo en los grados con más demanda.

Los leoneses, en el marco de los datos autonómicos, no son los peor parados. Los estudiantes de Illes Balears son los que menos opciones tienen de conseguir el sobresaliente, tanto en el instituto como en la PAU.

A menos

El porcentaje de alumnos de Castilla y León que ha sacado un 10 en el instituto ha ido bajando desde 2022, una situación similar a lo ocurrido a nivel nacional y marcado por el contexto de los cursos en los que los estudiantes, como consecuencia de la pandemia, tuvieron que ajustar las clases y, sobre todo, la prueba de acceso a la universidad, que en aquella época aún se llamaba Ebau, en las que se impuso la optatividad para dar más facilidades a los estudiantes. Una medida que se ha ido diluyendo poco a poco con el paso de los cursos y que ya el curso pasado se modificó, para adaptarla a la nueva ley educativa (la Lomloe) para medir más competencias que contenidos; es decir, se valarará la capacidad de reflexionar del alumnado, su creatividad, la capacidad de pensamiento crítico, y también la madurez frente a los contenidos memorísticos. Hoy finalizan los exámenes en León y los alumnos estarán pendientes los próximos días hasta que se hagan públicas las notas.