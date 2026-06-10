Lucía García, la leonesa que roza la perfección en la PAU

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La jornada de hoy la están viviendo con intensidad los alumnos de segundo de Bachillerato que se presentaron a la PAU. A las 10.00 horas ya se podían consultar los resultados y tal fue la avalancha que la web se colgó durante quince minutos, dejando a los jóvenes con el suspense.

Este año el 96,56% de los que se presentaron a la convocatoria ordinaria han conseguido superar los exámenes y la nota media de los jóvenes leoneses ha sido de un 6,95. Rozando el 7, aunque entre todos ellos destacan dos jóvenes de la comarca del Bierzo, Lucía García Fernández, del Padre Sarmiento Villafranca del Bierzo, que se ha que se ha quedado a seis centésimas de la perfección, con un 13.940. Tras ella, Antonio Sainz Berdugo, que estudió el Bachillerato de Investigación y Excelencia en el Gil y Carrasco de Ponferrada, su nota también está muy próxima al 14, con un 13.925.

Lucía García Fernández tiene en mente estudiar Medicina en Oviedo, pero de momento, el verano lo pasará "sin hacer nada". "De momento, me iré con mis amigas a Barcelona o a Italia", explica esta joven que aunque le gusta la ciencia tiene hobbies "muy artísticos". Además de pintar, le gusta el baile y hace ballet, baile contemporáneo y baile españo, aunque tuvo que dejar el piano cuando empezó el Bachillerato porque le quitaba mucho tiempo.

Con un 10 en Bachillerato, Lucía sólo ha cometido un pequeño fallo en el examen de Química y en Inglés de la PAU: "Lo sabía, pero lo puse mal", comenta la joven que puede tener una de las notas más altas a nivel nacional. El resto de las materías, todo 10.

Su familia está "muy orgullosa" y recibió emocionada la llamada de felicitación del instituto en el que estudió.

"Me gusta la neurocirgía, pero ya se verá, porque es una rama de la medicina muy delicada", explica, para incidir en que los jóvenes de ahora "son muy autoexigentes", sobre todo si quieren optar a las carreras con más demanda. "Pero cada uno lo lleva de una manera, lo importante es llevarlo todo al día y que no se estresen, como yo, porque si estás nervioso te sale peor", relata.

Antonio, con un 13.925

Antonio Sainz Berdugo se enteró de la nota que había sacado porque le avisó hermano, que es profesor. Un 13.925 en total, tras ponderar el Bachillerato y la PAU. Este joven que todos los días cogía el autobús en Bembibre para ir a estudiar el Bachillerato de Excelencia en el Gil y Carrasco de Ponferrada se muestra tranquilo aunque al conocer la nota... "flipé en colores", dice. "Aún no tengo decidido qué hacer, pero iré por la rama de Física o Físicas y Matemáticas. Siempre me ha gustado la ciencia, así que no descarto dedicarme a investigar, pero tampoco rechazaría un trabajo en una empresa en algo relacionado con la industria", explica.

Para Antonio lo importante es el equilibrio. "Trato de disfrutar, pasar tiempo con mi familia y con mis amigos es importante, pero cuando hay que estudiar hay que ponerse en serio", relata. Ahora, lo primero será irse de vacacaciones con su familia a Cádiz y después ya tiene entradas para varios festivales para irse con sus amigos este verano.

Sus universidades en mente son Oviedo o Salamanca, "por el prestigio que tienen, pero también por el ambiente universitario".

Al igual que Lucía, también apela a la tranquilidad. "Es importante ir tranquilo para que no se te olviden las cosas, Todo el Bachillerato está enfocado a la PAU, estamos preparados de sobre", comenta sobre esta difícil prueba que marca la elección de la carrera universitaria.