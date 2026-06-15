A contrarreloj para rematar el tramo de obra de la Ancha en León antes de San Juan

Primero les hablaron del día 12, luego se les explicó que se alargaba para el 19 y, ahora, los comerciantes y hosteleros de la calle Ancha afectados por el tramo en obras se santiguan para que, como tarde, lo acaben el lunes de la próxima semana. Se conforman con que esté para el 22 de junio, a las puertas de la celebración de la noche de San Juan, después de ver que el avance de los trabajos en la zona que va desde el cruce de Regidores hasta Cervantes todavía tiene por delante la colocación del adoquinado más pequeño que hace las veces de la franja de calzada. Aunque, como ironizan, todavía va por delante de las otras dos fases: la que emboca la vía desde la plaza de Santo Domingo hasta el Palacio de los Guzmanes y la que esparce maquinaria por el esquinazo de la fundación Sierra Pambley y el edificio Torreón, en la plaza de Regla, frente a la fachada principal de la Catedral.

Sin que el Ayuntamiento de León haya atendido por ahora su reclamación para que se remate lo que está en marcha y, durante las fiestas de San Juan y San Pedro, como sucedió en Semana Santa, se paren los trabajos y se adecente el paso por la calle Ancha, en lugar de abrir el siguiente tramo, por encima de Cervantes, los empresarios insisten en los problemas que acumulan sus negocios. Con las entradas cegadas por las obras y la imposibilidad de abrir algunos días, los comerciantes y hosteleros insisten en la necesidad de que la merma de las cajas no se agrave en una época a la que, entre las actividades del programa festivo, la entrada del verano y la afluencia de turistas, fían el empujón de su cuenta de resultados.

Pero el avance de las labores no les da mucho optimismo. Los afectados alertan de que, pese a que el tiempo apremia a sus negocios, hay jornadas, como el lunes de la pasada semana, en la que no hubo ni un operario en la fase que va desde Regidores hasta Cervantes. Volvieron el martes, detallan los comerciantes y hosteleros, que avisan de que la escasez de mano de obra deriva en una competencia para quitarse trabajadores entre las empresas que ejecutan los trabajos: Viacon y Consernor, en este tramo, por el que cobran 1.043.625,64 euros, y la UTE formada por Geoxa, Presa Ibáñez y Oly, en el entorno de Botines y la plaza de la Catedral, dos contratos por los que ingresarán 1.165.100 euros.

El problema obliga a tener que adoptar soluciones como la que tomaron los responsables del encargo que afecta al tronco central de la calle Ancha antes de Semana Santa. Entonces, obligados por el Ayuntamiento de León a que remataran los trabajos y acedentaran el tramo de calle entre La Rúa y Regidores para dejar paso el Viernes de Dolores a la Morenica, trajeron de refuerzo una cuadrilla de operarios portugueses para llegar a tiempo con el encargo. Esta vez quizá necesiten otro auxilio, como plantean los afectados, que insisten en que se paren los trabajos durante las fiestas de San Juan, a pesar de que las contratas avisan de que ese parón podría hacer que no esté terminado para los carros engalanados y los pendones de San Froilán.