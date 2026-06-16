A prisión los dos primeros detenidos por algaradas juveniles con machetes en León

Dos jóvenes residentes en León, Travis R.M. y Ronaldo M. C. son los dos primeros detenidos y encarcelados en el marco de las actuaciones emprendidas para el control de las bandas organizadas de forma improvisada que han surgido en León en las últimas semamas. Los efectivos policiales leoneses detuvieron el pasado día 2 de junio a un grupo de muchachos, la mayor parte de procedencia foránea, aunque habíanj tomado parte en sucesos varios ocurridos en diferentes puntos de la capital.

La primera fue el viernes 22 de mayo, en el aparcamiento público de San Pedro, donde varios hombres se pelearon usando armas blancas de grandes dimensiones como machetes y catanas. Como consecuencia, una persona resultó herida de gravedad tras recibir un machetazo, y tuvo que recibir asistencia urgente en el Hospital de León.

Durante esta intervención policial, uno de los investigados fue detenido también por atentado de la autoridad, tras atacar a uno de los agentes y provocarle lesiones.

Horas más tarde, tuvo lugar una segunda reyerta en la avenida Mariano Andrés, en la que se registró un segundo herido que tuvo que ser hospitalizado con una herida profunda en el pecho y una lesión en la mano izquierda. El herido declaró conocer a su agresor, ya que se habían enfrentado en ocasiones anteriores.

Según confirmó la Subdelegación de Giobierno en León, la investigación de la Brigada de Seguridad Ciudadana dell Cuerpo Nacional de Policía vincula ambos incidentes con diferentes agresiones producidas por lo que los agentes denominan como ‘Grupos violentos de carácter juvenil’: estructuras organizadas con cohesión, jerarquías y una propensión al uso de la violencia.

Los incidentes con uso de armas blancas se están extendiendo en los últimos tiempos por el área urbana de León. La actividad está bajo el foco de la investigación de los agentes de la Policía Nacional, pero también tiene participación a título disuasorio de la Policía Local.

La decisión de ingresar en prisión asdoptada con los dos protagonistas de los primeros incidentes se considera como el primer paso de un numeroso bloque de intervenciones que se llevarán a cabo, especialmente los fines de semana en las zonas de ocio.