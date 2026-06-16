La sorprendente cifra que pagas por aparcar en León frente a otras ciudades españolas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Encontrar un lugar donde estacionar el vehículo en las grandes urbes españolas puede convertirse en una experiencia económicamente muy diferente según la ciudad elegida. Mientras que en algunos municipios los automovilistas apenas desembolsan unos céntimos, en otros el coste puede alcanzar los 3,75 euros por hora, una cifra que refleja las enormes disparidades existentes en el territorio nacional.

En la capital leonesa, los conductores que busquen una plaza en la zona azul deberán abonar 80 céntimos por cada hora de estacionamiento, situándose en un rango medio dentro del panorama nacional. Para estancias más breves, cada media hora tiene un coste de 30 céntimos, una tarifa que resulta competitiva frente a otras localidades de tamaño similar.

Estos datos forman parte de un exhaustivo análisis comparativo elaborado por una plataforma especializada que ha examinado las tarifas de aparcamiento regulado en la vía pública de 100 ciudades españolas. El estudio no solo contempla los precios, sino también la duración máxima permitida de estacionamiento y las sanciones aplicables a quienes infringen las normativas municipales.

Las ciudades más caras para dejar el coche

Barcelona encabeza el ranking como la metrópolis más costosa para aparcar en España, con tarifas que alcanzan los 3,75 euros por hora en determinadas zonas. Este precio máximo se aplica específicamente en los distritos de Eixample y Ciutat Vella para aquellos conductores que no hayan registrado la clasificación medioambiental de su vehículo. La situación se agrava aún más en la denominada zona verde, donde la tarifa asciende hasta los 4,25 euros.

Sin embargo, la Ciudad Condal ofrece incentivos significativos para los vehículos ecológicos: los coches de cero emisiones pagan únicamente 1,25 euros por hora, lo que representa una reducción del 67% respecto a la tarifa estándar máxima. Esta diferenciación tarifaria forma parte de las políticas de sostenibilidad que varias ciudades españolas están implementando.

Mataró se sitúa en segunda posición con 2,40 euros por hora, seguida de Vitoria-Gasteiz, donde a pesar de que los primeros 15 minutos son gratuitos, la tarifa horaria alcanza los 2,05 euros. Castelldefels, Terrassa y Sabadell completan el grupo de las más onerosas, todas ellas con un coste de 1,80 euros por hora.

Más económico

En el extremo opuesto del espectro, Elche, Gandía y Benidorm comparten el podio de las ciudades más asequibles, con una tarifa de apenas 50 céntimos por hora de aparcamiento. Estas localidades, todas ellas ubicadas en la Comunidad Valenciana, ofrecen una alternativa notablemente económica para los conductores.

Guadalajara, Jaén, Santiago de Compostela y Sagunto presentan precios similares, con 55 céntimos por hora, consolidando una oferta competitiva que contrasta radicalmente con las cifras de las grandes metrópolis. Estos datos reflejan cómo el tamaño y la densidad poblacional no siempre determinan el coste del estacionamiento regulado.

Un dato especialmente relevante del estudio señala que en 20 de los 100 municipios analizados, aparcar en la vía pública continúa siendo completamente gratuito. Entre estas localidades figuran Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Leganés, Fuenlabrada y Getafe, aunque en el caso tinerfeño ya existe un proyecto para implantar zona azul en un futuro próximo.

Tarifas para estancias breves

Para quienes necesitan realizar gestiones rápidas que no superan la media hora, Vitoria-Gasteiz y Mataró se revelan como las opciones más caras, cobrando 1,30 y 1,20 euros respectivamente por 30 minutos. Palma de Mallorca, destino turístico por excelencia, exige 85 céntimos por este mismo periodo, mientras que Alcalá de Henares solicita 75 céntimos y Sant Cugat del Vallès, 70 céntimos.

Como referencia, la media nacional para media hora de aparcamiento se sitúa en 47 céntimos, una cifra que permite contextualizar las diferencias regionales. En contraste, Cartagena emerge como la ciudad más económica para estancias cortas, con únicamente 20 céntimos por cada media hora, seguida por Guadalajara, Gandía y Benidorm con 25 céntimos.

Límites de tiempo y sanciones por infracciones

El objetivo fundamental de las zonas azules consiste en evitar el estacionamiento prolongado y facilitar la rotación de vehículos. En siete ciudades españolas —Murcia, Reus, Donostia-San Sebastián, Mataró, Vitoria-Gasteiz, Santa Coloma de Gramenet y Logroño— el tiempo máximo de permanencia es de solo 90 minutos, obligando a los conductores a una planificación estricta de sus actividades.

En el polo opuesto, Torrejón de Ardoz permite aparcar durante toda una jornada sin limitaciones temporales, mientras que Castelldefels autoriza hasta cinco horas consecutivas. Madrid y Guadalajara ofrecen un máximo de cuatro horas de estacionamiento, proporcionando mayor flexibilidad a residentes y visitantes.

Las sanciones por incumplimiento presentan también variaciones significativas entre municipios. Ourense impone la multa más severa del estudio, alcanzando los 90,15 euros para infracciones graves como aparcar sin tique, exceder el tiempo permitido en más de 130 minutos o estacionar en plazas reservadas para residentes. Tarragona establece penalizaciones de 35 euros, mientras que Castelldefels aplica 30 euros por carecer de tique.

El caso particular de León en el contexto nacional

En León, la tarifa de 80 céntimos por hora sitúa a la ciudad en una posición intermedia dentro del ranking nacional. Las multas por aparcamiento indebido alcanzan los 9,50 euros, una cifra considerablemente inferior a las penalizaciones de otras capitales provinciales y que refleja una política sancionadora relativamente moderada.

Para periodos de 30 minutos, el coste de 30 céntimos resulta competitivo frente a la media nacional de 47 céntimos, ofreciendo ventajas para quienes realizan gestiones breves en el centro urbano. Esta estructura tarifaria refleja un equilibrio entre la necesidad de regular el aparcamiento y mantener precios accesibles para ciudadanos y visitantes.

El estudio completo, que abarca datos de población del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2023, proporciona una radiografía detallada de cómo las políticas municipales de movilidad afectan directamente al bolsillo de los automovilistas en España. Con una media nacional de 99 céntimos por hora, León se posiciona ligeramente por debajo de este promedio, consolidándose como una opción relativamente económica dentro del panorama urbano español.

Para consultar el estudio completo pinche en el enlace.