San Andrés del Rabanedo abre el puente de San Juan de Dios entre críticas por su inseguridad

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Fin o nuevo comienzo del culebrón de una de las infraestructuras más controvertidas de San Andrés del Rabanedo. El Ayuntamiento abre hoy al tráfico el puente de San Juan de Dios (calle Voluntario de Protección Civil), tras 65 meses construido.

La puesta en servicio de esta obra de 2,6 M€, que conectará la avenida San Ignacio de Loyola con la calle Azorín y absorberá hasta el 75% del tráfico de Pinilla, se realizará con un acto administrativo, sin inauguración oficial y en plena tormenta política tras haber suspendido ayer de forma unilateral el concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo (UPL), la comisión informativa de su área donde debía dar explicaciones sobre las condiciones del vial.

La oposición se quedó plantada tras solicitar el documento de cesión que se firmará hoy y advierte sobre los riesgos de seguridad y la falta de informes técnicos para dar entrada a 20.000 vehículos diarios.

Nada se sabe de los dos carriles extra ni del abrupto final del carril-bici a un metro de altura. Sólo que los peatones se derivarán por Azorín hasta que Adif coloque la pasarela peatonal sobre la Presa del Bernesga.

La suspensión de la comisión de Urbanismo desató una declaración conjunta e inédita de rechazo por parte de toda la oposición: PP, PSOE, Vox, Cs, IU-Podemos y la concejal no adscrita, quienes acusan a la UPL de «autoritarismo y ocultismo». Denuncian que el vial se abre «sin un informe jurídico actual ni el aval de la Policía Local», ya que consta únicamente un informe policial de 2022 que ya alertaba de múltiples deficiencias de seguridad que siguen sin subsanarse.

Además, critican que no se ha comunicado la apertura a la Junta de CyL, titular de la calle Jesús Nazareno, donde desemboca el trazado. Todos coinciden en la necesidad de abrir el puente, pero la portavoz popular, Noelia Álvarez, ve «temeridad» hacerlo sin informes favorables. «Queremos saber qué ha cambiado para que se abra hoy y no hace cuatro años, cuando no ha habido ninguna novedad; corre riesgo la seguridad de peatones, ciclistas y conductores», advierte.

Manuel Ángel García, portavoz socialista de Urbanismo, acusó al equipo de Gobierno de «despreciar el criterio de los técnicos al no solicitar informes» y de «plegarse a las imposiciones de Adif ignorando la seguridad vial», mientras desde Vox, Fernando Prieto Olite, tildó de «gravísimo impedir el control democrático» y acusó a la UPL de actuar con «desprecio hacia la institución y los vecinos», al igual que Laura Fernández (IU), que censura «asumir un vial con todas sus deficiencias». Rafa Sánchez (Cs) critica «la falta de transparencia» y la no adscrita, Eva Pérez, ve «misterioso» abrir el vial con defectos que Calvo conocía desde hace años.