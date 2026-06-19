Las diseñadoras del García Bellido triunfan con su primera pasarela de moda

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El instituto García Bellido se convirtió ayer en la mejor pasarela de París. Diseños únicos y modelos con personalidad propia, que aportaron toda la profesionalidad necesaria al desfile protagonizado por los 27 diseños de las alumnas del ciclo de grado medio de Confección y Moda. Uno de los característicos pasillos del centro acotados por los arcos se convirtió en el escenario final para que alumnas y profesoras lucieran los modelos con garbo y estilo. «Ha sido un trabajo de todas, del departamento, de las alumnas... Han trabajado muy bien y el alumnado se ha implicado mucho», concretó la jefa de departamento, Ana Crespo Aguado, para añadir que el desfile ha motivado mucho a las alumnas del ciclo y que ha servido «como escaparate» para todo el trabajo realizado a lo largo de todo el curso. La profesora Mar Serna valaró que entre los diseños había todas las tallas y colores y que fue una pasarela «coherente en el que cada alumna ha mostrado su personalidad». El aplauso de todos los asistentes fue el espaldarazo a la propuesta de las diseñadoras del Bellido.