El Ayuntamiento promueve quitar 7 calles franquistas de Armunia mientras mantiene 14 en León capital

El Ayuntamiento de León dará un empujón a la supresión de las calles franquistas, pero en Armunia. El equipo de gobierno del PSOE, que en los seis años desde que se elaboró el informe del comité de expertos sólo había promovido la sustitución de 5 de los 25 nombres señalados, plantea de una sola vez la eliminación de siete vías de la pedanía de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática.

Su callejero se retrotraerá a 1936 con la recuperación, en la mayoría de los casos, de las denominaciones que tenían antes de la Guerra Civil. El expediente, que se someterá a aprobación en la comisión de Régimen Interior del lunes antes aprobarse de manera inicial en el Pleno, se apunta el cambio de Calvo Sotelo por Mayor, General Mola por Curiel, General Aranda por Aurora, General Sanjurjo por Petrona, General Yagüe por Ferrer, José Antonio por Independencia y General Millán Astray por Filandones.

Qué calles se mantienen en León capital

Pero, mientras, en León capital, se mantienen por el momento sin tocar José Aguado, Teniente Andrés González, Mariano Domínguez Berrueta, Obispo Almarcha, Las Campanillas, Alcázar de Toledo, Fernández Ladreda, Obispo Álvarez Miranda, Joaquín López Robles, Fernando González Regueral y Carlos Pinilla, que decora con su nombre un barrio, una calle y una glorieta. Sólo se han cambiado Capitán Cortés, ahora Guardia Civil; General Lafuente, el golpista que ordenó la detención del abuelo de Zapatero, renombrada Policía Nacional; y, de manera reciente, aun pendiente de ratificación definitiva, Alférez Provisional, que pasará a denominarse Reina Elvira Menéndez y Pilotos Regueral, que se rebautizará como Los Museos. El resto esperan porque, como argumentó el alcalde, José Antonio Diez, "no se puede hacer de golpe, ni de una manera espontánea porque generan distorsiones importantes tanto en los vecinos como en las industrias y comercios que se asientan en las mismas".

Sí se hará de golpe en Armunia, donde ya se había quitado el nombre de la plaza Millán Astray para renombrarla como Manuel Quijano. El golpista y fundador de La Legión perderá ahora también la calle que mantenía, a escasos metros, para bautizarla como Filandones,

En el caso de Calvo Sotelo, asesinado por guardias de asalto el 13 de julio de 1936, "convertido en símbolo del franquismo y protomártir de la Cruzada", como se cita en el informe del comité de expertos, se recuperará el nombre de calle Mayor que tenía "hasta el 05-05-1931". Lo mismo sucede con General Mola, que volverá a tener la denominación de Curiel que tenía hasta el 22 de mayo de 1931; la misma fecha en la que se quitó La Aurora, que se resucita para eliminar General Aranda. También perderán el reconocimiento General Sanjurjo para nombrarse Petrona, como antes del 21 de enero de 1937, que fue el mismo día en el que desapareció Independencia, ahora recuoerada para quitar José Antonio. La última, General Yagüe, se cambiará por Ferrer, que figura como nombre de un antigua calle que "actualmente no figura en el nomenclátor".

La junta vecinal se opone al cambio

Los cambios se han hecho después de que, en el pasado mes de enero, el gobierno municipal se reuniera con la junta vecinal de Armunia para invitarla a que propusiera nombres que sustituyeran a los siete señalados. Pero, en el escrito de respuesta, apenas un mes después, firmado por el pedáneo del PP, José Luis Moreno, no se traslada ninguna alternativa. En cambio, muestran su "disconformidad con el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de León para la modificación del nomenclátor viario, por presentar deficiencias jurídicas sustanciales, falta de motivación individualizada, utilización de normativa derogada y ausencia de garantías procedimentales suficientes".

En su oposición, la junta vecinal de Armunia insta al Ayuntamiento de León a "la revisión íntegra del procedimiento, exigiendo la elaboración de un informe jurídico específico, actualizado y motivado individualmente para cada calle, conforme a la Ley 20/2022, de Memoria Democrática". Además, solicita "la clarificación y depuración del procedimiento en relación con el cumplimiento de los deberes de abstención y recusación, a fin de garantizar la plena imparcialidad, objetividad y neutralidad del proceso decisorio", en referencia a la concejala de Cultura, Elena Aguado, que, en 2020, cuando aún no era edil electa, formó parte del comité de expertos que presentó el informe con los 25 nombres que se debían quitar. Un paso más allá, la junta vecinal del PP avisa de que presentará "alegaciones, recursos administrativos y, en su caso, acciones judiciales, en defensa de los intereses de la pedanía de Armunia y de sus vecinos".

Frente a este posicionamiento, el expediente del consistorio se agarra a que "el Tribunal Supremo ha avalado en diversas ocasiones la eliminación de referencias a rangos, unidades o promociones creadas específicamente durante el conflicto bélico para premiar la lealtad al bando sublevado, ya que su permanencia incumple los mandatos de reparación y no repetición". "El Alto Tribunal ha reiterado que mantener nombres de vías que realcen la sublevación militar o la dictadura constituye un acto de exaltación contrario a la legalidad. En ello se fundamenta el cambio de denominación de las calles relacionadas anteriormente", razona el documento, en el que se aprueba además "exonerar del pago de la tasa por expedición de documentos a las personas, tanto empadronadas o propietarias de viviendas, como arrendatarios titulares de negocios o propietarios de locales en los edificios ubicados en las citadas calles, cuando precisen la obtención de certificados de empadronamiento o de equivalencia a efectos de la realización de las gestiones que deban llevar a efecto con motivo la mencionada modificación, circunstancia que les será comunicada".