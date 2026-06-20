Rodrigo Cuevas pone "guapu" a San Juan en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El artista asturiano Rodrigo Cuevas abrió ayer las fiestas con su chispa y su singular hacer. Con la pandereta en la mano y con un texto que encabezana con «pregón Llión». Y así se dirigió a los leoneses, como «llioneses y llionesas» y todos animó a tener en cuenta que las fiestas no son sólo una vía de escape «es también el momento en el que nos permitimos vivir sin complenos, nos emocionamos con las cosas que damos por hecho el resto del año». «Que la fiesta nos suba el ‘guapu’, la autoestima colectiva y el orgullo de barrio y de ciudad», dijo para abrir los actos de San Juan y San Pedro.

Durante su pregón hizo numerosos guiños a la ciudad, como al río Bernesga o el paseo de Papalaguinda. Recordó que todas las generaciones han tenido que migrar "para ganarse la vida" y que "el mundo es de los miran hacia adelante, de los aman al diferente. De los valientes que saben que el amor da más trabajo, pero es mucho más gratificante".