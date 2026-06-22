El contenedor y las moscas del Conde Luna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

No es una estampa agradable de ver ni de oler. Basura acumulada y maoliente, con todo tipo de restos. En pleno corazón del casco histórico, al costado del Mercado del Conde Luna, un contenedor enarbola kilos y kilos de basura que no pasan inadvertidos durante los fines de semana ni para los leoneses ni para los turistas que recorren el barrio Húmedo. Tampoco para las moscas, que se arremolinan en masa zumbando entorno a la basura en busca de algo con lo que alimentarse.

Los vecinos ya no pueden más. La insalubridad compite con la buena imagen que se quiere dar al turismo. Los restos del viernes, tanto del propio mercado como de los locales de ocio que abren en esta zona del Húmedo, se recogen el sábado a las cuatro de la tarde. Pero el domingo no hay servicio de recogida. Y la intensa actividad del sábado crece y se acumula, alentando a las moscas y a los olores que aumentan en estos días con el intenso calor. No es hasta el lunes a las 16.00 horas cuando el camión de recogida retira estos residuos que hacen el domingo a la vista de todos, según relatan los vecinos.

La situación ya es desesperante e insisten no sólo en la mala imagen que da al barrio, uno de los más visitados por los turistas, también los problemas que genera tener acumulada la basura en un gran macrocontenedor, sin una tapa que cierre los olores, distancie a las moscas y ofrezca una imagen más agradable de la plaza del Conde Luna.