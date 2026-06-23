El mapa de la ZBE en Castilla y León: qué revisar antes de entrar en coche en las principales ciudades

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Las Zonas de Bajas Emisiones han pasado de ser un concepto técnico a convertirse en una cuestión práctica para miles de conductores en Castilla y León. La normativa estatal obliga a implantarlas en los municipios de más de 50.000 habitantes y también en los de más de 20.000 que superen determinados valores de contaminación, pero la aplicación concreta depende de cada ayuntamiento.

En Castilla y León, esa obligación alcanza a nueve municipios: Ávila, Burgos, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Soria queda fuera de ese grupo porque no supera los 50.000 habitantes.

No todas las ciudades aplican lo mismo

Ese es el primer punto que conviene aclarar: la obligación legal es común, pero las restricciones no lo son. El Ministerio para la Transición Ecológica explica que cada ZBE debe ser definida por el ayuntamiento correspondiente dentro de su propio término municipal, de modo que el perímetro, el calendario de entrada en vigor, las excepciones y los controles pueden cambiar de una ciudad a otra.

Para los conductores, eso significa que no basta con saber que una ciudad está obligada a tener ZBE. Antes de viajar, hay que comprobar al menos cuatro aspectos: si la zona está ya activa, qué vehículos pueden acceder según su distintivo ambiental, qué excepciones existen y si el acceso a parkings, hoteles, centros sanitarios o viviendas está permitido en ese municipio.

La etiqueta ambiental será determinante



Otro elemento clave es la etiqueta ambiental de la DGT. La clasificación medioambiental funciona como filtro básico en este tipo de zonas y, de forma general, los vehículos sin distintivo son los que tienen más posibilidades de sufrir limitaciones de acceso.

También conviene tener presente el régimen sancionador. La reforma de la Ley de Tráfico incorporó como infracción el acceso no autorizado a una zona de bajas emisiones, con multas de 200 euros. Esa referencia legal es general, aunque la señalización y el sistema de control vuelven a depender de cada ayuntamiento.

Un mapa todavía desigual



En el plano autonómico, el escenario sigue siendo desigual. Un informe recogido en mayo de 2025 señalaba que solo Burgos, Palencia y Valladolid cumplían entonces todas las exigencias de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, incluida la implantación de una ZBE. Ese dato refleja una foto concreta de ese momento y no debe extrapolarse automáticamente al estado actual de todos los municipios sin confirmación municipal posterior.

¿Qué conviene revisar antes de entrar?



Por eso, el consejo más útil para quien vaya a desplazarse por las principales ciudades de Castilla y León es no dar por hecho que las reglas son las mismas en toda la comunidad. La obligación existe para nueve municipios, pero el conductor debe revisar cada caso en la web oficial del ayuntamiento correspondiente antes de entrar en el casco urbano.

En una comunidad con varias capitales y modelos de implantación distintos, la diferencia entre circular con normalidad o exponerse a una sanción puede estar en una consulta previa de pocos minutos. Y en materia de ZBE, ese margen depende menos de la carretera y más de la ordenanza local.