El efecto frontera de la ORA avala un nuevo aparcamiento de León al final de Eras

La tercera vida de la parcela municipal que queda encajonada entre la iglesia de San Isidro Labrador y el edificio rojo de Eras, a la salida de Padre Isla camino de la carretera de Carbajal, le reserva una utilidad. No ha tenido ninguna hasta ahora, más allá de espacio de almacenamiento para las obras de reurbanización de la avenida, tras más de 20 años de que el Ayuntamiento de León intentara sacarle provecho.

Se cedió en 2005 para que la Junta construyera una guardería reservada a hijos de trabajadores, pero vencieron los 5 años de plazo sin que se moviera un papel. Luego, en 2012, el consistorio modificó su catalogación urbanística para que, en lugar del uso público, pudiera tener aprovechamiento privado, ligado a una concesión administrativa por un periodo, como la que ocupa ahora el Lidl, pero nadie la quiso.

Ahora, al fin, con el efecto frontera de la ORA, que ha empujado la demanda de estacionar más allá de la explanada de los Pendones, se convertirá en aparcamiento.

El proyecto espera fondos por parte del Ayuntamiento. Sin presupuesto aprobado aún para 2026 y con la necesidad de recortar gastos por el agujero provocado por la anulación de la tasa de basura, tendrá que aguardar turno como pronto para el próximo año.

Antes, va el estacionamiento anejo al centro de salud del Ejido, adjudicado por 350.000 euros desde febrero, pero a la espera de crédito para iniciar los trabajos. Después, le tocará a la parcela de Eras, donde los planos dibujan la conversión de sus 1.500 metros cuadrados en espacio de estacionamiento.