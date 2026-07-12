Las obras del paso inferior de la LE-20 con La Granja causarán afecciones al tráfico desde este lunes

Estado de las obras de construcción de la rotonda de La GranjaDL

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

Las obras del paso inferior en la LE-20 con La Granja conllevarán afecciones al tráfico en la zona desde este lunes hasta el miércoles 15 de julio. La Policía Local del Ayuntamiento de León coordinará los cambios en la circulación conforme a las tareas planeadas por la empresa que ejecuta las obras. Así pues, para este 13 de julio se prevén afecciones puntuales por movimientos de maquinaria y camiones. Durante esa misma jornada se construirá un anillo interior en la glorieta existente.

De la misma manera, las tareas de construcción que están siendo efectuadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible consistirán también en el asfaltado completo de la misma y la reparación mediante un parcheo con hormigón de la calle La Granja.

Durante el día 14 de julio, los trabajos se centrarán en el asfaltado. Por ello, la calle La Granja estará cortada en su tramo de acceso que va de la glorieta del espacio comercial Reino de León hasta la incorporación a la LE-20 y también está previsto el corte del carril interior de la glorieta. Estas afecciones se mantendrán durante la noche del 14 al 15 de julio, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Para el miércoles día 15 está previsto que continúen las tareas de asfaltado, por tanto se mantendrá el corte de la calle La Granja en el tramo indicado. Además, se cortarán los accesos al Camino del Vago y a la carretera LE-5508.

Una vez finalizados los trabajos, la Policía Local procederá a restablecer la circulación con seguridad. Por su parte, los conductores encontrarán la señalización informativa correspondiente que se encontrará ubicada en los tramos previos a la zona afectada por las obras.

Vías alternativas para la circulación

En este contexto, la Policía Local de León recomienda a los conductores utilizar vías alternativas. En concreto, la LE-30 o el eje sur de la ciudad con el fin de minimizar las afecciones al tráfico derivadas de los trabajos.

Del mismo modo, reforzarán el servicio policial en la zona de intervención para garantizar el correcto desarrollo de las obras mediante la regulación y vigilancia pertinente.